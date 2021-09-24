На Шри-Ланке от COVID-19 умер шаман, придумавший 'лекарство' от вируса

На Шри-Ланке от коронавируса умер 48-летний Елиянта Уайт, который провозгласил себя шаманом и занимался лечением политической элиты страны. Он заявлял, что изобрел лекарство от COVID-19 и предлагал его разливать в реки, чтобы побороть пандемию.

О смерти шамана сообщило издание The Straits Times, ссылаясь на информацию семьи Уайта. Отмечается, что он заразился коронавирусом в начале сентября, попал в больницу, а 23 сентября умер от осложнений.

По словам родственников, он отказался от вакцинации. Тело Уайта было кремировано на главном кладбище Коломбо в соответствии с правилами карантина.

Елиянта Уайт привлек международное внимание в 2010 году, когда легендарный индийский игрок в крикет Сачин Тендулкар публично поблагодарил его за вылеченное травмированное колено. После этого к Уайту начали обращаться и другие игроки, а затем и политическая элита Шри-Ланки.

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В 2020 году Уайт заявил об изобретении целебного сиропа, который якобы лечил коронавирус. Он предлагал разлить свою "благословенную воду" в реки в Шри-Ланке и Индии, чтобы люди смогли сами лечиться и таким образом будет остановлена пандемия.

Тогда министр здравоохранения Павитра Ванняраччи одобрила лечения "целебным сиропом", но через два месяца заболела коронавирусом и из-за тяжелой формой на две недели попала в отделение интенсивной терапии. После этого ее уволили с должности, но в Кабмине она осталась.

На смерть Уайта отреагировал премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса, у которого шаман был личным врачом.

"Его наследие будет жить и дальше во всех жизнях, к которым он прикасался и которые исцелил различными лекарствами", - написал он в Twitter.

С начала пандемии общее количество смертей от коронавируса в Шри-Ланке превысило 12 тысяч, сейчас заразилось более полумиллиона человек. В то же время медики говорят, что реальное число жертв COVID-19 в стране по меньшей мере вдвое больше, поскольку власть прибегла к массовым кремациям, чтобы избавиться от тел, которые накапливаются в больницах и моргах.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Шри-Ланки 16 июля уволил с должности министра здравоохранения Павитру Ванняраччи, которая публично призвала бороться с коронавирусом колдовством и "чудодейственным" зельем.