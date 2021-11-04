На Прикарпатье решили ужесточить карантин: какие документы будут требовать на курортах

В Ивано-Франковской области вводят дополнительные карантинные ограничения в курортных и рекреационных комплексах. Теперь желающие отдохнуть на Прикарпатье обязаны иметь при себе COVID-сертификат, ПЦР-тест, который сделан не более чем 72 часа назад, или справку о выздоровлении от коронавируса.

Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА. Дополнительные ограничения вступили в силу с 3 ноября.

Кроме того, руководство комплексов отдыха в области обязали усилить ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности. А Нацполиции и Госпродпотребслужбе поручили усилить контроль за соблюдением строгого карантина в регионе.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ивано-Франковскую область с 30 октября перевели в "красную" зону карантина.

"Красный" уровень предполагает усиление карантинных ограничений. В частности, на этих территориях запрещена работа общепитов (кроме работы "навынос"), ТРЦ и любых развлекательных заведений, учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

На данный момент в Украине уже 15 областей находится в "красной" зоне карантина. На этой неделе еще три области – Волынь, Харковщину и Тернопольщину могут перевести в "красную" зону.