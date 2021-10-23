В пунктах вакцинации сегодня ад. Две очереди: одна из тех, кто записался, другая – кто ждал до последнего. Минздрав требует принимать всех, но не объяснил персоналу, как организовать микс из обеих категорий.

В результате – хаос. Очередь без всякой социальной дистанции, все уставшие, злобно шутят, возмущены и разносчик рекламы, который решил в толпе быстро раздать свои буклеты, так же быстро сматывается, потому что понимает, что товар получит противоположный эффект.

Те, кто записались, ждут 5-6 часов от указанного в Helsi времени. Незаписанные – так же. Мне повезло: из-за недавней операции на сердце медсестра на входе пропустила вперед, поэтому я ждал 2 часа.

Видео дня

Жаль, что раньше не получил разрешение на повторную вакцинацию от врачей, потому что еще пару недель назад в тех же пунктах было совсем пусто. А теперь, на пороге красной зоны, всех клюнул жареный петух. Но, несмотря на все, с сегодняшнего дня имею наконец обе инъекции. И вам советую тоже позаботиться о себе.

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