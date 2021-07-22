На Полтавщине произошло ЧП в медучреждении, где хранят Pfizer: что с препаратом

В пгт. Решетиловка Полтавской области вечером в среду, 21 июля, в центре первичной медико-санитарной помощи из-за погодных условий аварийно отключили свет. Из-за этого перестали работать холодильники, в которых хранилась вакцина от коронавируса производителя Pfizer.

Как сообщили спасатели 10-й Государственной пожарно-спасательной части, для сохранения препарата пришлось подключить переносную электростанцию для обеспечения бесперебойного электроснабжения состава. Данная вакцина требует хранения сверхнизких температур.

Спасатели уточнили, что получили информацию о чрезвычайной ситуации 21 июля в 19:24. В 20:40 работники аварийной бригады АО "Полтаваоблэнерго" полностью восстановили электроснабжение.

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Как рассказали журналистам в пресс-службе Полтавской ОГА, речь идет о вакцине Pfizer.

"Там у них есть разная вакцина, и Pfizer в том числе. С вакциной все нормально абсолютно. Там у них есть и сухой лед, есть и генераторы, и рядом есть амбулатория, куда можно подключиться. Причин переживать нет", – сказали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца текущего лета в страну поставят 13 миллионов доз вакцин против СOVID-19. Это позволит провести иммунизацию всех желающих украинцев от 18-ти лет.