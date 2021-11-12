На Львовщине ввели новые ограничения для невакцинированных: кто не сможет пользоваться транспортом

Во Львовской области ввели дополнительные карантинные ограничения из-за эпидемии коронавируса. В частности, на перевозку пассажиров в пригородном общественном транспорте – железнодорожном и автомобильном.

С 22 ноября перевозить в них будет разрешено только COVID-безопасных лиц. Соответствующее решение приняла областная комиссия по ТЕБ и ЧС, передает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Так, пассажиры старше 18 лет во время поездки в транспорте будут вынуждены иметь с собой один из следующих документов :

отрицательный результат теста на COVID-19 (методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена), сделанный не позднее чем за 72 часа до поездки;

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международный, внутренний или иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию получения одной прививки ("желтый") или обоих ("зеленый");

справку, удостоверяющую тот факт, что человек переболел коронавирусом.

В то же время, ограничения с 22 ноября не будут применяться на перевозку:

до пяти человек на личном автотранспорте (считая водителя), без учета детей младше 14 лет;

сотрудников служебным транспортом предприятий при количестве людей в салоне не больше, чем сидячих мест и при условии, что транспорт идет по маршруту, о котором за два дня до рейса проинформировали Нацполицию;

автомобилем в международном сообщении с указанными выше документами.

Отметим: на сегодняшний день во Львове и области полностью вакцинировано чуть более 514 тыс. человек, одну прививку имеют почти 786 тыс. жителей.

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