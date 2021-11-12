На Львовщине ввели новые ограничения для невакцинированных: кто не сможет пользоваться транспортом
Во Львовской области ввели дополнительные карантинные ограничения из-за эпидемии коронавируса. В частности, на перевозку пассажиров в пригородном общественном транспорте – железнодорожном и автомобильном.
С 22 ноября перевозить в них будет разрешено только COVID-безопасных лиц. Соответствующее решение приняла областная комиссия по ТЕБ и ЧС, передает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
Так, пассажиры старше 18 лет во время поездки в транспорте будут вынуждены иметь с собой один из следующих документов :
отрицательный результат теста на COVID-19 (методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена), сделанный не позднее чем за 72 часа до поездки;
международный, внутренний или иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию получения одной прививки ("желтый") или обоих ("зеленый");
справку, удостоверяющую тот факт, что человек переболел коронавирусом.
В то же время, ограничения с 22 ноября не будут применяться на перевозку:
до пяти человек на личном автотранспорте (считая водителя), без учета детей младше 14 лет;
сотрудников служебным транспортом предприятий при количестве людей в салоне не больше, чем сидячих мест и при условии, что транспорт идет по маршруту, о котором за два дня до рейса проинформировали Нацполицию;
автомобилем в международном сообщении с указанными выше документами.
Отметим: на сегодняшний день во Львове и области полностью вакцинировано чуть более 514 тыс. человек, одну прививку имеют почти 786 тыс. жителей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
во Львове от коронавируса умерли совсем молодые люди, у которых не было патологий, но и вакцинации. Речь идет о 23-летней беременной и мужчине 29 лет.
Позже выяснилось, что молодая женщина, беременная первым ребенком, долгое время лечилась от COVID-19 дома, принимая парацетамол. В больницу она попала уже в тяжелом состоянии.
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