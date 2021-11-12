На Львовщине ввели новые ограничения для невакцинированных: кто не сможет пользоваться транспортом

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
1 минута
5,2 т.
На Львовщине ввели новые ограничения для невакцинированных: кто не сможет пользоваться транспортом

Во Львовской области ввели дополнительные карантинные ограничения из-за эпидемии коронавируса. В частности, на перевозку пассажиров в пригородном общественном транспорте – железнодорожном и автомобильном.

С 22 ноября перевозить в них будет разрешено только COVID-безопасных лиц. Соответствующее решение приняла областная комиссия по ТЕБ и ЧС, передает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Так, пассажиры старше 18 лет во время поездки в транспорте будут вынуждены иметь с собой один из следующих документов :

  • отрицательный результат теста на COVID-19 (методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена), сделанный не позднее чем за 72 часа до поездки;

Видео дня

  • международный, внутренний или иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию получения одной прививки ("желтый") или обоих ("зеленый");

  • справку, удостоверяющую тот факт, что человек переболел коронавирусом.

В то же время, ограничения с 22 ноября не будут применяться на перевозку:

  • до пяти человек на личном автотранспорте (считая водителя), без учета детей младше 14 лет;

  • сотрудников служебным транспортом предприятий при количестве людей в салоне не больше, чем сидячих мест и при условии, что транспорт идет по маршруту, о котором за два дня до рейса проинформировали Нацполицию;

  • автомобилем в международном сообщении с указанными выше документами.

Отметим: на сегодняшний день во Львове и области полностью вакцинировано чуть более 514 тыс. человек, одну прививку имеют почти 786 тыс. жителей.

Карантинные ограничения в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаЛьвовКоронавирусКарантин в Украинетранспортсертификат о вакцинациикарантин