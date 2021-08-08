На Львовщине подтверждено семь случаев штамма Дельта: больные приехали из РФ и Британии
Во Львовской области лабораторно подтверждено семь случаев заражения людей вариантом коронавируса Дельта. Однако медики предполагают, что таких инфицирований значительно больше не только в этом, но и в других регионах Украины.
Об этом в Facebook рассказала руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко (Тимко). Она также дала советы, как уберечься от этого штамма.
По ее словам, двое из "львовских" больных прибыли с территории Российской Федерации, двое из Британии, один из США, а еще две пациентки подхватили вирус внутри страны, ведь за ее пределы не выезжали.
"Понятно, что случаев значительно больше и эти люди находятся среди нас", – подчеркнула эпидемиолог.
Учитывая рост числа больных COVID-19, она посоветовала украинцам прежде всего вакцинироваться. К тому же позаботиться о прививках не только для себя, но и родных.
Врач добавила, что в настоящее время также важно соблюдать социальную дистанцию в людных местах и особенно – не пренебрегать ношением защитных масок в закрытых помещениях.
Также медик призвала следовать правилам гигиены. А при малейших признаках острого респираторного заболевания (ОРЗ) – оставаться дома и сообщить об этом своему семейному врачу.
"Если вам позвонил эпидемиолог и сообщил, что вы были в контакте с больным коронавирусом, – не пренебрегайте рекомендациями", – подытожила Иванченко.
Напомним: за прошедшие сутки в Украине обнаружили 619 новых заражений и 10 смертей от коронавируса, в больницы попал еще 561 пациент, а 235 вылечились. На сегодня подтверждено 2 259 151 случай COVID-19, из которых 53 095 пациентов умерли, а 2 190 921 вылечился.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог Андрей Александрин предположил, что штамм Дельта будет бить рекорды по заражениями в Украине. По его словам, в таком случае может даже повториться "российский сценарий".
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