На Луганщине занятость детских COVID-мест достигла критического уровня: какая ситуация в других регионах
За прошедшие сутки в медучреждениях Украины прибавилось еще 963 пациента с COVID-19 или подозрением на это заболевание, в частности больше всего больных госпитализировали в на Днепропетровщине – 107. В то же время в общем 1680 украинцев выписали.
Так, на утро 4 июня в больницах разных регионов были заняты 10 899 койко-мест из 72 607, что составляет 15%. Данные по койкофонду обновил портал СОТА от аппарата СНБО.
В областях уровень загруженности коек с подведенным кислородом в среднем составляет 14,6% (9549 мест из всех 65,4 тыс.). В интенсивной терапии он тоже снизился, по крайней мере, сравнительно с показателям прошлого месяца, – 27,9% (заняты 1396 коек из всех 5003).
Стоит отметить, что на Луганщине показатель загруженности коек в детских отделениях достиг критического уровня – 96,7% (так как заняты 29 мест из всех 30), тогда как по стране средний составляет 16,2%. Неутешительная ситуация в Черниговской области – 60%, Одесской – 57,3% и Винницкой – 55,7%.
В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом заняты так:
Харьковская область – 23,7%;
Донецкая область – 22,3%;
Луганская область – 19,6%;
Черновицкая область – 18,5;
Сумская область – 18,2%;
Запорожская область – 18,2%.
Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии:
Харьковская область – 50,5%;
Донецкая область – 43%;
Ривненская область – 43%;
Кировоградская область – 42,7%;
Запорожская область – 42,1%.
В больницах еще 732 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких на Харьковщине – 109 (-1), в Киеве – 98 (-6), Днепропетровской области – 52 (+3), Ивано-Франковской – 40 (-1), Полтавской – 36 (+3).
Статистика по регионам:
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на утро 4 июня в Украине официально подтверждено 2 211 683 случая коронавирусной инфекции. Из них 2266 – выявлено за минувшие сутки.
При этом вакцинировали от COVID-18 еще 50 840 украинцев. Одну дозу получили 46 868 граждан, полностью иммунизированы 3972.
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