На Луганщине занятость детских COVID-мест достигла критического уровня: какая ситуация в других регионах

За прошедшие сутки в медучреждениях Украины прибавилось еще 963 пациента с COVID-19 или подозрением на это заболевание, в частности больше всего больных госпитализировали в на Днепропетровщине – 107. В то же время в общем 1680 украинцев выписали.

Так, на утро 4 июня в больницах разных регионов были заняты 10 899 койко-мест из 72 607, что составляет 15%. Данные по койкофонду обновил портал СОТА от аппарата СНБО.

В областях уровень загруженности коек с подведенным кислородом в среднем составляет 14,6% (9549 мест из всех 65,4 тыс.). В интенсивной терапии он тоже снизился, по крайней мере, сравнительно с показателям прошлого месяца, – 27,9% (заняты 1396 коек из всех 5003).

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Стоит отметить, что на Луганщине показатель загруженности коек в детских отделениях достиг критического уровня – 96,7% (так как заняты 29 мест из всех 30), тогда как по стране средний составляет 16,2%. Неутешительная ситуация в Черниговской области – 60%, Одесской – 57,3% и Винницкой – 55,7%.

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом заняты так:

Харьковская область – 23,7%;

Донецкая область – 22,3%;

Луганская область – 19,6%;

Черновицкая область – 18,5;

Сумская область – 18,2%;

Запорожская область – 18,2%.

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии:

Харьковская область – 50,5%;

Донецкая область – 43%;

Ривненская область – 43%;

Кировоградская область – 42,7%;

Запорожская область – 42,1%.

В больницах еще 732 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких на Харьковщине – 109 (-1), в Киеве – 98 (-6), Днепропетровской области – 52 (+3), Ивано-Франковской – 40 (-1), Полтавской – 36 (+3).

Статистика по регионам:

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