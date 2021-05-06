На Киевщине нашли оригинальный способ призвать пенсионеров на вакцинацию от COVID-19

В городе Бровары Киевской области с помощью объявлений на подъездах домов медучреждения призывают лиц старше 65 лет сделать прививку от коронавируса.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Так, в четверг, 6 мая, в нескольких подъездах жилых домов в Броварах появились объявления от имени амбулатории общей практики семейной медицины №2 городского центра первичной медико-санитарной помощи.

"Уважаемые граждане, которым исполнилось 65 лет и более!!! Если вы хотите сделать прививки от COVID-19, то обращайтесь в регистратуру амбулатории №2", – говорится в тексте объявлений.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо ускорить темпы вакцинации населения против коронавируса. Сейчас главная цель – это обеспечение прививкой большинства граждан до 24 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице за прошедшие сутки, 5 мая, зарегистрировали 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. По показателю количества новых заражений Киев вновь стал всеукраинским лидером.