На Киевщине нашли оригинальный способ призвать пенсионеров на вакцинацию от COVID-19

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Covid
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Вакцинация от коронавируса

В городе Бровары Киевской области с помощью объявлений на подъездах домов медучреждения призывают лиц старше 65 лет сделать прививку от коронавируса.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Так, в четверг, 6 мая, в нескольких подъездах жилых домов в Броварах появились объявления от имени амбулатории общей практики семейной медицины №2 городского центра первичной медико-санитарной помощи.

В Броварах пенсионеров призывают на вакцинацию с помощью объявлений на подъездах жилых домов.

"Уважаемые граждане, которым исполнилось 65 лет и более!!! Если вы хотите сделать прививки от COVID-19, то обращайтесь в регистратуру амбулатории №2", – говорится в тексте объявлений.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо ускорить темпы вакцинации населения против коронавируса. Сейчас главная цель – это обеспечение прививкой большинства граждан до 24 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице за прошедшие сутки, 5 мая, зарегистрировали 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. По показателю количества новых заражений Киев вновь стал всеукраинским лидером.

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