На Ивано-Франковщине врачи спасли пациента с 95% поражением легких. Видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Covid
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В дополнение к коронавирусу мужчина перенес инсульт

В Бурштыне Ивано-Франковской области 62-летний Владимир Литвиняк победил коронавирус после того, как болезнь поразила 95% его легких. 48 дней пациент находился в реанимации, 37 из которых был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как говорится в сюжете местной ТРК "РАИ", это был один из самых сложных случаев COVID-19 в городе. Мужчина поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, самостоятельно дышать не мог (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Литвиняк победил коронавирус
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Во время лечения бурштынца поддерживала дочь, которая также переболела коронавирусом, но в более легкой форме.

К ковиду добавились осложнения – мужчина перенес инсульт прямо в реанимации и сейчас заново учится ходить и говорить.

"Но состояние больного в динамике с улучшением. Он уже не кислородозависимый... Ему предстоит долгий реабилитационный период", – рассказал и.о. заведующего отделением интенсивной терапии Юрий Манивчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская певица МакSим (Марина Абросимова) сейчас находится в крайне тяжелом состоянии после того, как она попала в больницу, где ее ввели в искусственную кому от пневмонии. Сейчас у артистки поражено более 80% легких.

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