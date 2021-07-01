На Ивано-Франковщине врачи спасли пациента с 95% поражением легких. Видео
В Бурштыне Ивано-Франковской области 62-летний Владимир Литвиняк победил коронавирус после того, как болезнь поразила 95% его легких. 48 дней пациент находился в реанимации, 37 из которых был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как говорится в сюжете местной ТРК "РАИ", это был один из самых сложных случаев COVID-19 в городе. Мужчина поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, самостоятельно дышать не мог (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Во время лечения бурштынца поддерживала дочь, которая также переболела коронавирусом, но в более легкой форме.
К ковиду добавились осложнения – мужчина перенес инсульт прямо в реанимации и сейчас заново учится ходить и говорить.
"Но состояние больного в динамике с улучшением. Он уже не кислородозависимый... Ему предстоит долгий реабилитационный период", – рассказал и.о. заведующего отделением интенсивной терапии Юрий Манивчук.
Как сообщал OBOZREVATEL, российская певица МакSим (Марина Абросимова) сейчас находится в крайне тяжелом состоянии после того, как она попала в больницу, где ее ввели в искусственную кому от пневмонии. Сейчас у артистки поражено более 80% легких.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.