На Харьковщине большинство госпитализированных с COVID-19 не были вакцинированы

В Харьковской области среди больных COVID-19, которых госпитализировали в больницы, подавляющее большинство не был вакцинирован. Ни один вакцинированный житель области не попадал в реанимацию.

Об этом заявил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк. По его словам, по состоянию на 16 сентября в медицинских учреждениях области находятся 947 пациентов с коронавируса, подавляющее большинство из них не были вакцинированы (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Из этих 947 человек, которые на сегодняшний день находятся в больницах, только 3,5% являются вакцинированными. Это свидетельствует о том, что, как говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пандемия становится пандемией невакцинированных. Ни одного человека с вакцинированных нет – ни в реанимации, ни среди мертвых", – сказал Черняк.

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Заместитель председателя ХОГА отметил также, что в области растет количество инфицированных и количество госпитализаций. В частности, за минувшие сутки коронавирус подтвердили почти 500 человек, а госпитализированы было почти 140 больных.

Черняк отметил, что все вакцины, которыми прививали жителей области "работают". Он обратился к жителям региона с просьбой вакцинироваться.

"У меня просьба и мольба к людям – не тратить время, а идти и вакцинироваться, защитить себя и близких", — призвал Черняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ляшко объяснил, почему в Украине растет заболеваемость на COVID-19 и как избежать жесткого карантина. Он отметил, чтобы преодолеть болезнь и вернуться к доковидной жизни необходимо вакцинироваться.