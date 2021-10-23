На Буковине усилят карантин: без COVID-сертификата и негативного теста в транспорт не пустят

Буковина оказалась в шаге от "красной зоны". Учитывая то, что с каждым днем показатель заболеваемости коронавирус в Черновицкой области растет, в регионе с 24 октября усиливают карантинные мероприятия.

Такое решение в субботу, 23 октября, приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс служба Черновицкой ОГА. Уже с воскресенья ни в общественный транспорт, ни в ресторан, ни в спортзал без ковид-сертификата или ПЦР или экспресс-теста на антиген пускать не будут.

"Избежать полного локдауну мы можем, только усилив карантинные меры", – отметил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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Посещать заведения общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений смогут только те, кто имеет сертификат о вакцинации, или документ, свидетельствующий о выздоровлении от коронавируса. С ПЦР-тестом также можно попасть в перечисленные заведения, однако он действует только 72 часа.

Такое же ограничение вводят и в общественном транспорте, а также это касается и нерегулярных и регулярных перевозок в области.

Кроме тех, кто имеет один из перечисленных документов, посещать спортивные учреждения могут только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм.

Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов и автокинотеатров. В общественных местах необходимо находиться в маске.

Ограничения вступают в силу 24 октября. Соблюдение усиленного карантина проверять специальные группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 23 октября Сумская область перешла в '' красную '' зону. В регионе начали действовать жесткие ограничения.