На Буковине усилят карантин: без COVID-сертификата и негативного теста в транспорт не пустят
Буковина оказалась в шаге от "красной зоны". Учитывая то, что с каждым днем показатель заболеваемости коронавирус в Черновицкой области растет, в регионе с 24 октября усиливают карантинные мероприятия.
Такое решение в субботу, 23 октября, приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс служба Черновицкой ОГА. Уже с воскресенья ни в общественный транспорт, ни в ресторан, ни в спортзал без ковид-сертификата или ПЦР или экспресс-теста на антиген пускать не будут.
"Избежать полного локдауну мы можем, только усилив карантинные меры", – отметил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Посещать заведения общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений смогут только те, кто имеет сертификат о вакцинации, или документ, свидетельствующий о выздоровлении от коронавируса. С ПЦР-тестом также можно попасть в перечисленные заведения, однако он действует только 72 часа.
Такое же ограничение вводят и в общественном транспорте, а также это касается и нерегулярных и регулярных перевозок в области.
Кроме тех, кто имеет один из перечисленных документов, посещать спортивные учреждения могут только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм.
Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов и автокинотеатров. В общественных местах необходимо находиться в маске.
Ограничения вступают в силу 24 октября. Соблюдение усиленного карантина проверять специальные группы.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 23 октября Сумская область перешла в '' красную '' зону. В регионе начали действовать жесткие ограничения.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.