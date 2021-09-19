Украина не успевает защитить пенсионеров от COVID-19: врач забил тревогу

Несмотря на ускорение вакцинации в Украине, большинство людей из групп риска, в частности, пожилые, до сих пор не получили прививки. Новая волна заболеваемости уже началась, и страна не успевает защитить их.

Такое заявление в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сделал врач-иммунолог Борис Донской. "Не важно, сколько миллионов доз вы сделаете. Важно, чтобы эти дозы получили люди, кому это спасет жизнь с высокой вероятностью", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, достаточно почти 5 миллионов привитых от коронавируса украинцев, чтобы существенно улучшить прогноз по новой волне, медик отметил: "Чтобы избежать новой волны, этого совершенно недостаточно. Чтобы она была с меньшей смертностью – этого недостаточно".

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"Это 5 миллионов, но среди пожилых людей все равно привитых процентов 10, не больше. Именно эта группа должна быть привита 100%. А они все еще не привиты", – заявил Донской.

Врач признал, что увеличение общих темпов вакцинации наверняка приведет и к увеличению объема вакцинации групп риска. "Я надеюсь, что среди людей были и пенсионеры, и группы риска также".

В то же время медик констатировал, что новая волна заболеваемости уже началась. "Волна уже пришла. Когда она выйдет на плато, никто не знает. Это недели. Мы не успеем. Кроме того, это первая доза. Более-менее защищенными эти люди будут через 2-3 недели. Почему они привиты сейчас? Почему не в августе, не в июле?" – спросил он.

"Поезд пошел. Это не значит, что не надо прививаться. Надо прививаться. Просто надо было делать это раньше. Лучше применять противопожарные меры, чем потом тушить пожар", – подытожил врач.

Как писал OBOZREVATEL, 10 сентября в Украине был установлен новый рекорд по вакцинации против коронавируса. В этот день было сделано более 180 тысяч прививок.