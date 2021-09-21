Мы летим в локдаун: Дарвин смотрит на идиотов
Давненько я ничего не писал о вакцинах, прививках и моих любимых антивакцинаторах.
Первое и главное.
В мире полностью вакцинировано 2.49 миллиарда человек, 31% населения Земли.
Если темп будет сохраняться, то с учетом переболевших, мы получим иммунитет через пару лет.
Новые штаммы ковида, конечно же, опасны, но привитых они не убивают и не отправляют в реанимацию.
Никого не призываю вакцинироваться. Кто хотел услышать - те меня услышали. Остальные могут обсуждать Билла Гейтса, то, что они после прививок не встанут на Страшном Суде, недостаточную исследованность вакцин, воздействие на их генетический код, цифровой концлагерь, заговор Большой фармы, и т.д.
Я им не доктор. Им никто не доктор. Дарвин мне свидетель.
Желаю им легкой формы и минимальных осложнений. Пусть их природный иммунитет и везучесть компенсируют глупость суждений.
У меня нет возражений. Каждому - своё.
Из неприятных новостей.
Темп роста заболеваемости после беспечных летних месяцев чудовищный. Заполненность коек тяжелыми больными уже сейчас выше 40%. Мы явно летим в локдаун.
Дельта более заразна, более разрушительна, имеет большую смертность, создает тяжелые осложнения после. Шансов пройти ее без последствий для организма мало.
Кода.
В стране около 11 миллионов свободных доз вакцин.
В стране чуть больше 10% привитых.
В стране практически не соблюдаются карантинные меры и эпидемиологические предосторожности.
Дарвин смотрит на идиотов с ласковым сожалением. Но что он может поделать?
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