Можно ли выкупить жизнь за деньги? Итоги трехмесячного эксперимента
Пришло время.
Рассказываю про результаты нашего эксперимента с денежной мотивацией для всех вакцинированных сотрудников наших магазинов.
Напомню.
В середине лета мы провели опрос и ужаснулись – большинство наших коллег работающих по всей Украине не собирались вакцинироваться.
Мы решили мотивировать людей ТУПО деньгами:
- Единоразово 1’000 грн за полную вакцинацию.
- Выходные дни после каждой вакцинации.
- +10% к каждой зарплате до конца 2021 года.
Прошло 3 месяца.
Результаты меня полностью устраивают.
12 июля:
5% полная вакцинация.
72% не хотят вакцинироваться.
28 октября:
73% полная вакцинация.
13% не хотят.
Так или иначе.
Еще до начала третей волны COVID мы смогли убедить более половины своих сотрудников изменить своё мнение и пройти полную вакцинацию.
И не важно, с какой мотивацией люди передумали:
- захотели подзаработать
- взяли пример с коллег
- испугались
Важно другое.
Не надо клеймить позором антиваксов.
Не надо взывать к их рассудку и здравому смыслу.
Не надо смеяться и глумиться над ними.
Надо попытаться найти ключ к каждой закрытой двери..
В данном случае ключом оказались – деньги.
Даже если одну человеческую жизнь мы смогли таким образом выкупить деньгами – этот эксперимент уже можно считать успешным.
Согласитесь.
Не часто представляется возможность купить здоровье за деньги.
Пусть даже чужое здоровье.
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