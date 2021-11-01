Пришло время.

Рассказываю про результаты нашего эксперимента с денежной мотивацией для всех вакцинированных сотрудников наших магазинов.

Напомню.

В середине лета мы провели опрос и ужаснулись – большинство наших коллег работающих по всей Украине не собирались вакцинироваться.

Мы решили мотивировать людей ТУПО деньгами:

- Единоразово 1’000 грн за полную вакцинацию.

- Выходные дни после каждой вакцинации.

- +10% к каждой зарплате до конца 2021 года.

Видео дня

Прошло 3 месяца.

Результаты меня полностью устраивают.

12 июля:

5% полная вакцинация.

72% не хотят вакцинироваться.

28 октября:

73% полная вакцинация.

13% не хотят.

Так или иначе.

Еще до начала третей волны COVID мы смогли убедить более половины своих сотрудников изменить своё мнение и пройти полную вакцинацию.

И не важно, с какой мотивацией люди передумали:

- захотели подзаработать

- взяли пример с коллег

- испугались

Важно другое.

Не надо клеймить позором антиваксов.

Не надо взывать к их рассудку и здравому смыслу.

Не надо смеяться и глумиться над ними.

Надо попытаться найти ключ к каждой закрытой двери..

В данном случае ключом оказались – деньги.

Даже если одну человеческую жизнь мы смогли таким образом выкупить деньгами – этот эксперимент уже можно считать успешным.

Согласитесь.

Не часто представляется возможность купить здоровье за деньги.

Пусть даже чужое здоровье.