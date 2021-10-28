Можно ли вакцинироваться от COVID-19 людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями: врач дала ответ

Хронические сердечно-сосудистые заболевания являются показанием к вакцинации от коронавирусной инфекции. Вакцина во многом снижает риск для этой категории людей в случае заболевания COVID-19.

Как рассказала в интервью ТСН врач высшей категории клиники "Ваш кардиолог" Анна Солощенко, в интернете присутствует много фейковой информации, касающейся вопроса вакцинации для людей страдающих от "сердечных" недугов. По ее словам, как раз вакцинация от коронавируса, может защитить группы риска, снизить смертность, частоту осложнений и госпитализаций в случае инфицирования вирусом.

Врач отметила, что особенно тяжело переносят болезнь те пациенты, у которых в анамнезе значится: тромбоз глубоких вен, аритмия, сахарный диабет, ишемическая, гипертоническая болезни а также сердечная недостаточность.

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В то же время, она отметила, что данные диагнозы не есть гарантией того, что человек будет болеть тяжело и долго. По ее словам, осложнения возможны только в случае "недолеченных и неконтролируемых сердечно-сосудистых заболеваний".

Также она обратила внимание на то, что у данной категории пациентов могут наблюдаться определенные реакции организма на введение вакцины от коронавируса. Среди них: углубление сердечной недостаточности, аритмии, гипертонические кризисы, тромбозы, тромбоэмболии, повышение сахара в крови.

Наиболее частым осложнением после укола врач назвала тромбозы и тромбоэмболии (патологические состояния, характеризующиеся нарушением нормального тока крови по сосудам, вследствие образования сгустков крови).

"Чтобы избежать нежелательных реакций, следует вовремя обратиться к кардиологу. Обследуя человека перед вакцинацией, он назначит препараты для разжижения крови, антигипертензивные, от аритмии, повышения сахара и холестерина", – объяснила Солощенко.

Среди медпрепаратов, которые помогут предотвратить осложнения после прививки медик выделила бета-блокаторы, статины, аспирин, антикоагулянты. Она же подчеркнула, что речь идет о регулярном и длительном приеме лекарств выписанных специалистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, медик описал, как коронавирус влияет на сердечно-сосудистую систему человека.