Можно ли употреблять алкоголь при COVID-19, ОРВИ или пневмонии: ученые дали ответ
Употребление алкоголя осложняет лечение коронавируса, ОРВИ и многих других инфекционных заболеваний. Спиртное может усугубить ситуацию и свести на нет результаты проводимой терапии.
Результаты соответствующего исследования ученых опубликованы в журнале Nutrients. Оно показало, что сильно пьющие люди подвергаются повышенному риску заражения и тяжелого заболевания COVID-19.
Дело в том, что когда человек болеет инфекционным заболеванием, то его организм и так подвергается интоксикации. А после употребления алкоголя ему нужны дополнительные ресурсы для вывода ацетальдегида. Таким образом, спиртное лишь угнетает врожденную и адаптивную иммунные системы.
Также алкоголь вызывает тахикардию и повышение артериального давления, тогда как при температуре увеличивается частота сердечных сокращений.
Более того, употребление алкоголя при COVID-19 и пневмонии может привести к усилению попадания инфицированной слизи из верхних дыхательных путей (носоглотки) в нижние (легкие).
Как сообщал OBOZREVATEL, в головном мозге нашли группу нервных клеток, которые отвечают за принятие решений об употреблении спиртного. Биологи из Швеции провели исследования на крысах.
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