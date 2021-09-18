Может ли ребенок с насморком посещать школу или садик: ответ Минздрава
Незначительный кашель или насморк, особенно - остаточные после перенесенных болезней, не являются противопоказанием для посещения детских учебных заведений. Однако, если эти симптомы сопровождаются высокой температурой или появились в разгар сезона ОРВИ, лучше ребенку остаться дома.
Как объяснили в Минздраве, ребенку нельзя позволять идти в школу или детсад если у него: высокая температура, непрекращающийся кашель, вялость и общая слабость, потеря или изменение обоняния или вкуса. В таком случае специалисты советуют оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Медики отметили, что после перенесенной болезни ребенка должен осмотреть врач и дать заключение о том, может ли он посещать учебное заведение или нет. Чтобы вернуться к учебе, ребенок должен быть активным, иметь хорошее самочувствие и температуру ниже 37,2 ° без приема жаропонижающих препаратов.
В сообщении сказано, чтобы защитить ребенка от инфекционных болезней необходимо своевременно вакцинировать его согласно Национальному календарю прививок и по возможности - делать дополнительные прививки.
Но, как добавили в Минздраве, даже если ребенок вакцинирован, он все равно может заразиться вирусами. У него может появиться насморк, боль в горле, кашель, рвота и диарея. Однако болезнь будет переноситься легче в случае иммунизации.
"Также необходимо научить ребенка определенным правилам. Например, чихать в локоть, выбрасывать использованные салфетки в урну, а также тщательно мыть руки", - подчеркнули эксперты.
Как сообщал OBOZREVATEL, врачи рассказали о болезни, напоминающую синдром Кавасаки, которую начали массово фиксировать у детей на фоне пандемии COVID-19.
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