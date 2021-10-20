Может длиться от месяца до года: врач перечислил симптомы постковидного синдрома

Постковидный синдром (его также называют лонг-ковидом или PSAC) – новый феномен, преследующий и врачей, и пациентов. Он может длиться до года и выражается в ментальных расстройствах, нарушениях памяти, выпадении волос и боли в суставах.

Как сообщил директор КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Евгений Черенко во время брифинга, чаще постковидный синдром настигает тех, кто переболел коронавирусом, но не был вакцинирован. Чаще всего после перенесенной коронавирусной инфекции люди жалуются на быструю утомляемость и мышечную слабость (37%), различные боли (32%), а каждый десятый пациент говорит о болях в суставах.

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"У людей, которые естественным путем перенесли COVID-19, постковидный синдром может проявляться месяцы, полгода, год после перенесенной болезни", – сказал Черенко.

По его словам, симптомами постковидного синдрома могут быть: затруднение дыхания, нарушение сна, одышка, трудности при концентрации внимания и т. д.

Он же посоветовал делать прививки, чтобы в будущем избежать патологии.

Ранее Jama Network опубликовал крупный обзор 57 исследований постковидного синдрома. В нем сказано, что более чем у половины переболевших из 250 351 исследуемых пациентов, симптомы постковидного синдрома оставались через месяц после болезни, и даже через полгода 54% из них испытывали хотя бы один симптом. Согласно выводам исследования, наиболее частыми посковидными "ощущениями" остаются: утомляемость, одышка, боли в суставах. Также частыми признаками длительного ковида являются: трудности с концентрацией внимания и памяти, снижение когнитивных способностей, головные боли, тревожное расстройство, расстройство сна, учащенное сердцебиение, кишечные расстройства, сыпь, выпадение волос.

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