Город на Львовщине победил коронавирус: мэр рассказал, как удалось провести массовую вакцинацию

В городе Моршин Львовской области вакцинировано 74% взрослого населения. Коронавирусом болеют лишь 22 жителя, но никто из них не нуждается в госпитализации.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал мэр Моршина Руслан Ильницкий. Он подчеркнул, что массовая иммунизация показала чрезвычайно положительные результаты, (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

"У нас 3 439 человек взрослого населения. По состоянию на сегодня (26 октября. – Ред.) 85% получили первую дозу, 74% полностью вакцинированы. У нас всего 22 больных, из них 8 вакцинированы, но ни один не госпитализирован", – сообщил мэр.

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"За все время в больницу на одну неделю попал только один вакцинированный пожилой человек. Затем его выписали. Все остальные не госпитализировались, не было тяжелых форм", – добавил Ильницкий.

Он пояснил, что Моршин принимал участие в пилотном проекте Минздрава по вакцинации. Прививки от COVID-19 в городе начали делать гораздо раньше, чем в Украине началась массовая вакцинация – с 13 апреля.

Когда вакцины в стране было мало, всем взрослым жителям этого города разрешили привиться. "За месяц мы достигли 62%, когда появился Pfizer, мы вышли на 70%", – уточнил глава города.

По его словам, успех стал возможен благодаря тому, что у Моршина было больше времени на вакцинацию, а также благодаря грамотной информационной кампании, в которой приняли участие руководители санаториев и предприятий, а также врачи.

"У нас не было выбора вакцины. А сейчас в стране прекрасные условия – всем разрешат вакцинироваться, на каждом шагу есть вакцинальные пункты, есть выбор вакцин. Я очень удивляюсь, почему до сих пор в Украине такой низкий уровень вакцинации", – подытожил мэр.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве опровергли несколько популярных мифов о вакцинации, в частности, о том, что якобы прививка вызывает бесплодие и что вакцина содержит ртуть.