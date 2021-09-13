Когда Украину накроет новый локдаун: экс-главный санврач дал прогноз

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине порядка +6000 новых случаев заражения в сутки, требующий введения локдауна, может быть достигнут в начале октября. В стране по-прежнему много "горючего материала" для вируса – людей, не имеющих к нему иммунитета.

Такой прогноз в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL озвучил экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. "Все зависит от того, как будет развиваться ситуация, но она однозначно будет ухудшаться. До уровня заболеваемости порядка 6 тысяч в сутки, то есть до "красной" зоны, у нас месяц-полтора, максимум два", – заявил он.

"На сегодня в Украине привито порядка 5 миллионов человек, еще около 2 миллионов переболело. Кто-то скрыто переболел. Допустим, около 10 миллионов у нас уже имеют какой-то иммунитет. Но горючего материала еще более, чем достаточно", – подчеркнул врач.

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Как пояснил медик, есть ряд объективных причин, почему статистика пойдет вверх. Это "сезонный подъем респираторной заболеваемости" и начало учебного года в режиме оффлайн.

В этом контексте он заметил: "Дети – это локомотив всех инфекционных заболеваний. Они переносят заболевание легче, кроме сугубо детских инфекций, они более активны и более подвержены риску заражения. Во время уроков они сидят в закрытых помещениях. К сожалению, вентиляция и проветривание в школах у нас не очень хорошо налажены".

Вместе с тем Бережнов подчеркнул, что решающую роль в эпидемии будет играть отношение украинцев к карантинным ограничениям, в частности, к ношению защитных масок.

"Мы должны понимать, что 95% успеха – это мы сами. Надо самим строго соблюдать элементарные правила. Да, они всем надоели, но это надо делать. Дьявол кроется в мелочах, они очень важны. Надо носить маску. Полностью остановить процесс распространения вируса мы не сможем, но, если будем выполнять все рекомендации, мы сможем его затормозить", – подытожил Бережнов.

Как писал OBOZREVATEL, по информации МОЗ, в Украине сделано более 10 миллионов прививок от коронавируса. Более 4,4 миллиона украинцев получили две дозы вакцины.