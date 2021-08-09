О самой эффективной вакцине и третьей прививке. Эксклюзивное интервью с вирусологом Мироненко

Для тех, кто привился любой вакциной или уже переболел коронавирусом, штамм Дельта не страшен. Дополнительная третья прививка для таких людей будет лишней. Что касается вакцинации детей, то она оправдана только в случае, если речь идет о группах риска.

В Украине следует сосредоточиться на вакцинации не молодежи, а тех, кто рискует получить осложнения в случае заражения коронавирусом. Такие мнения в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказала вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко. Далее приводим ее прямую речь.

Я думаю, что третья доза не нужна. Любая РНК-ковая вакцина, например, Pfizer и Moderna, сделана на маленький кусочек РНК, кодирующий именно спаечный белок, который контактирует с клетками человеческого организма. Если в такой вакцине ничего не изменилось, то три дозы будут защищать так же, как и две дозы.

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Если вакцину не изменить в соответствии с новым штаммом, то ничего не будет. Третья доза даст антитела к тем же структурам вируса, антитела против которых уже есть.

Но если человек чем-то уже привился или болел раньше любым вариантом COVID-19, то есть перенес инфекцию и выздоровел, то ему ничего не угрожает, в том числе и Дельта-штамм. Когда человек перенес инфекцию, у него есть антитела ко всем структурам вируса, в том числе внутренним, и клеткам памяти, а не только к поверхностным антигенам.

Может ли третья доза нанести вред организму? Это мне не известно, вопрос надо изучать. Но без меры вводить в организм чужеродные антигены тоже не является полезным. Это истощает иммунную систему. Тот запас клеточной памяти, который у нас есть, также истощается.

На сегодня таких данных нет. Надо все изучить, проанализировать, выбрать различные группы больных, посмотреть влияние вакцины на них. Это все требует времени. Сейчас все так быстро меняется, что даже там, где есть политическая воля и средства на это, не успевают провести исследования. Что уж говорить об исследованиях, которые не запланированы и не финансируются?

Поэтому все получается эмпирическим путем.

В качестве аргумента в поддержку вакцинации приводят факт гибели от коронавируса около 60 детей. Но следует учитывать, что это были проблемные дети – с инвалидностью. Возможно, за ними не было надлежащего ухода, возможно, им не была вовремя оказана соответствующая медицинская помощь.

Поэтому и уточняется, что вакцинировать планируют проблемных детей. Но все равно это будет делаться с согласия родителей.

В целом детям вакцинация не нужна. У них по возрасту мало тех рецепторов, с которыми связывается вирус. Дети болеют, но обычно очень легко. Это происходит как обычное ОРВИ. Может, в больницу кто-то и попадал, но, к счастью, таких очень мало. Кроме того, опыт прошлого года нам показал, что в семьях взрослые заражали детей, а не наоборот.

Поэтому я не вижу смысла в вакцинации детей.

Надо выписать стратегию, кого нужно прививать, а кого пока не требуется. У нас заявляют о 5 миллионах привитых. Но из тех 5 миллионов сколько переболело? Тем, кто переболел, не нужно было бежать и прививаться. Надо было прививать тех, кто имеет факторы риска тяжелого течения болезни и кто не болел, потому что это опасно. Потому что, когда все одновременно болеют, увеличивается нагрузка на медицинскую систему и невозможно всем оказать качественную квалифицированную помощь.

Прежде всего следует прививать людей с хронической патологией, с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, с гипертонической болезнью. Их следует убеждать, чтобы они вакцинировались, а не вакцинировать всех подряд, чтобы нам только цифра была.