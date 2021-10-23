Миокардиты, тромбозы и ампутация конечностей: врачи рассказали о тяжелых осложнениях COVID-19

Штамм коронавируса "Дельта" чаще поражает сердце у зараженных вне зависимости от их возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Так, даже у молодых больных стали замечать миокардит – воспаление сердечного нерва.

По словам врачей, проблемы с сердцем после перенесенного коронавируса легко перепутать с пост-ковидным состоянием, а именно одышкой и утомляемостью. Поэтому рекомендуется проверить сердце после выздоровления, передает "ТСН".

Узи сердца можно сделать в любой районной больнице бесплатно даже если вас ничего не беспокоит. Кардиологи советуют пройти обследование через месяц и через три после выздоровления.

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Кроме того, по словам врачей, во время волны штамма "Дельта" чаще стали замечать случаи тромбоза. Для того, чтобы выявить осложнение на ранней стадии, нужно сдать анализ на свертываемость крови. Отмечается, что тромбоз может развиваться на пятый день болезни.

Критические состояния с сосудами фиксируют у зараженных коронавирусом, которые страдают ожирением, диабетом и много курят. Штамм "Дельта" поражает у них конечности, которые приходится ампутировать в сложных случаях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине смогут отменить карантинные ограничения только при наличии полной вакцинации против COVID-19 у не менее чем 70% населения. Страны Европы такого показателя достигли за 4-5 месяцев.