Всё очень просто: в том, что люди не вакцинированы – виновата власть.

Сначала не было вакцин. Потом никто никого не убеждал. Нет наказания. Министр здравоохранения пиарился всё лето. Премьер ничего не делал. Президент молчал.

Теперь дурные и несчастные – умирают и страдают.

Страна дураков. Жаль нас всех, но многим уже не помочь.

Вы даже наказать не сможете.

Минута молчания!