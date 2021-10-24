Минута молчания в стране дураков
Всё очень просто: в том, что люди не вакцинированы – виновата власть.
Сначала не было вакцин. Потом никто никого не убеждал. Нет наказания. Министр здравоохранения пиарился всё лето. Премьер ничего не делал. Президент молчал.
Теперь дурные и несчастные – умирают и страдают.
Страна дураков. Жаль нас всех, но многим уже не помочь.
Вы даже наказать не сможете.
Минута молчания!
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