Минута молчания в стране дураков

Михаил Бродский
Михаил Бродский
Covid / Мнения
1 минута
4,6 т.
Минута молчания в стране дураков

Всё очень просто: в том, что люди не вакцинированы – виновата власть.

Сначала не было вакцин. Потом никто никого не убеждал. Нет наказания. Министр здравоохранения пиарился всё лето. Премьер ничего не делал. Президент молчал.

Теперь дурные и несчастные – умирают и страдают.

Страна дураков. Жаль нас всех, но многим уже не помочь.

Вы даже наказать не сможете.

Минута молчания!

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Источник:Facebook Михаила Бродского

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