Когда закончится пандемия COVID-19: инфекционист сделал прогноз

Штамм коронавируса Омикрон победит своего предшественника – Дельту, но пока есть большое количество невакцинированных людей, вирус будет продолжать меняться. В 2022 году можно преодолеть пандемию, если люди будут активно вакцинироваться.

Такое заявление в эфире телеканала OBOZREVATEL сделал врач-инфекционист Виктор Петров. "В данную секунду происходят миллиарды мутаций, которые мы увидим впоследствии", – предупредил он (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

"Омикрон вытеснит Дельту, это очень хорошо. Но как инфекционист я очень боюсь реассортации вируса (пересортировка генов, – Ред.). Потому что пока мы здесь разговариваем, кто-то больной, любой из наших соотечественников, является источником мутаций вируса", – подчеркнул медик.

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"Лучший способ бороться с любыми мутациями — это защитить себя и своих близких с помощью вакцинации", – подчеркнул медик.

Он предположил, что эволюция коронавируса может двигаться по двум направлениям – в сторону усиления или ослабления.

"Вирус может приобретать как агрессивные свойства, так и терять свой эпидемический потенциал. Каким путем он пойдет? Будем оптимистами, будем надеяться, что он будет терять свой потенциал и в будущем это станет сезонной респираторной инфекцией", – заметил Петров.

Отвечая на вопрос, может ли 2022 год стать годом окончания пандемии коронавируса в мире, как это прогнозировали в ВОЗ, медик заявил: "Да, но нужно всем вакцинироваться, и активно это делать".

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач страны Игорь Кузин озвучил прогноз, согласно которому в конце января ожидается очередная волна заболеваемости коронавирусом. Ее пик возможен в феврале.