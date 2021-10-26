'Миллиард деревьев' от министра Ляшко. Почему обещанные 70% вакцинированных украинцев – фейк

Министр здравоохранения Виктор Ляшко дал большое интервью "Украинской правде" – и заявил, что до конца года в Украине будут вакцинированы 70% населения нашей страны. При этом, по оценкам OBOZREVATEL, при сохранении темпов последних нескольких дней реально двумя дозами удастся вакцинировать в лучшем случае 15 млн украинцев. А это далеко не 70%.

Зачем же Ляшко взялся за свой "миллиард деревьев"?

"Сейчас мы вышли совершенно на иные цифры прививок, 22 октября мы пятый день подряд имели суточный рекорд по количеству прививок. Мы сделали 289 тысяч прививок за сутки – когда-то мы столько делали за месяц. Если даже математически умножить 250 тысяч вакцинаций на 70 дней, если эта тенденция сохранится – это будет ответ на ваш вопрос о реальности достижения такого процента вакцинаций", – сказал действующий министр здравоохранения.

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Господин Ляшко, судя по всему, получал двойки не только в медицинском ВУЗе, где учился, но и в школе. И, вероятно, часто прогуливал уроки математики. Поэтому мы решили ему помочь – и провели несложные арифметические подсчеты за него.

Если 7 млн вакцинированных двумя дозами украинцев - это 18,5%, то 70% - это должно быть почти 26,5 млн. Учитывая, что часть из этих 70% уже привиты, осталось вакцинировать 19,48 млн. Даже если бы, как говорит Ляшко, ежедневно количество вакцинированных двумя дозами увеличивалось на 250 тыс. человек – при самых лучших раскладах до конца года удалось бы привить максимум 16,4 миллионов украинцев. То есть, самое малое на 3 миллиона наших соотечественников обещание министра не повлияло бы никак.

К тому же, господин Ляшко продолжает путать живых людей с дозами вакцины. И постоянно подменяет эти понятия. Он говорит о том, что ежедневно используется 250 тысяч доз. Для кого-то это может быть первая прививка, для кого-то – уже вторая. Так что фактически разница между обещанными 70% полностью иммунизированных украинцев и тем, сколько людей получат по две прививки в реальности – значительно выше 3 миллионов.

По оценкам OBOZREVATEL, реально двумя дозами удастся вакцинировать такими темпами в лучшем случае 15 млн украинцев. А это не 70%, а всего лишь 58,1%.

К тому же те, кто сделает первую прививку в декабре – вторую получат уже в следующем году. Но господин Ляшко и их непременно запишет себе в копилку "успешной кампании вакцинации".

Но и с вакцинацией этих 15 миллионов человек могут быть большие проблемы. Ведь власти полностью провалили информкампанию по необходимости вакцинации.

Президент на своей страничке в Фейсбук призвал украинцев вакцинироваться - но после, столкнувшись с волной возмущенных комментариев от адептов "теории мирового заговора" - удалил пост.

Да и господин Ляшко, который в упомянутом интервью пересказывает дикие байки антивакцинаторов вроде "опрыскивания украинцев из вертолетов", в своем Фейсбуке особых попыток достучаться до соотечественников, развенчать эти байки и убедить людей в необходимости вакцинироваться – не предпринимает. А если и вспоминает о вакцинации – то исключительно в качестве сопроводительного текста к фотографиям себя, любимого.

Более того: судя по интервью, Ляшко считает, что в стране, где даже часть медиков отказывается от вакцинации и рассказывает о "чипизации", 5G и повальной потере вакцинированными способности к деторождению – вакцинальная кампания была проведена на высшем уровне.

"Если мы посмотрим на вакцинальную кампанию, которая прошла, то статистика покажет, что 70% украинцев были охвачены информацией о целесообразности проведения вакцинации против ковида", – не моргнув и глазом, говорит Ляшко.

Вот только в пункты массовой вакцинации все эти 70% почему-то не бегут, не правда ли, господин министр? Более того: согласно последним соцопросам, 56% украинцев не хотят вакцинироваться ни при каких обстоятельствах.

Проблемы с математикой у господина Ляшко наблюдаются и в оценке ситуации с коронавирусом в Украине. Еще в сентябре Украина начала попадать на второе место по количеству смертей от коронавируса в Европе. В октябре "почетное" второе место по летальности в общеевропейском рейтинге мы за собой прочно застолбили. И боролись за мировое "лидерство" в этой страшной статистике, прыгая с 3 на 4 место и обратно – и обгоняя при этом даже Китай и Индию с их почти 3 миллиардами населения на двоих.

А по состоянию на 26 октября, согласно данным Worldometers, в мире по количеству смертей от коронавируса за сутки мы – вторые. И пока уступаем только России.

Но министру здравоохранения Украины эти цифры ни о чем не говорят. Вот он и рассказывает журналистам, что количество нововыявленных случаев ничего не значит. А смертность от ковида в Украине – ниже среднеевропейской (!)

Это как вы такое насчитали, а, господин Ляшко? Как цифра в почти 800 смертей за сутки может быть меньше среднего арифметического от стран, где умирают десятки, а то и единицы людей? Может вы посмотрите на то, что происходит в Европе сейчас, а не в самом начале пандемии, когда действительно смертность была на пике?

При этом вы же вписываете в эту жуткую статистику только те смерти, где людям успели сделать ПЛР и подтвердили коронавирус. А что делать с теми, кто не дождался результатов анализа? Кто умер дома, не обращаясь к медикам, которым, вашими стараниями, многие не доверяют от слова "совсем"? У кого в графе "причина смерти" написан "инсульт", "инфаркт", "воспаление легких" – что угодно, только не коронавирус, который и спровоцировал такие осложнения?..

Нынешний министр здравоохранения Украины – плохой математик. По воспоминаниям преподавателей и однокурсников – не самый талантливый врач. И никудышний управленец. После назначения Ляшко министром даже причастным к медицинской сфере нечего вспомнить о его достижениях. Что и не удивительно. Тяжело реанимировать дышащую на ладан систему здравоохранения, если ты постоянно бегаешь по телеканалам и постишь фото себя, любимого, в соцсетях.

И именно поэтому мы до сих пор не слышали фамилию Виктора Ляшко в каких-либо коррупционных скандалах: сложно воровать, если ты не делаешь ровным счетом ничего.

Говорят, простота хуже воровства. Особенно, если эта "простота" – убивает.