Мифы и правда о вакцинации от COVID-19
Сижу я, значит, сегодня и размышляю: последний раз такое количество сказок с витиеватым закрученным сюжетом я слушала
- в глубоком детстве, когда просила папу почитать мне на ночь неадаптированную версию братьев Гримм (да, я с детства была драконом, а не принцессой),
- в 5 классе, когда на зарубежной литературе проходили Мифы Древней Греции...
Больше всего, канеш, меня "доставляет", когда сказочники – это медработники. Этакие Оле-Лукойе в белых халатах.
Тут, безусловно, все ясно, как белый день: если в универе/училище ты не грыз гранит науки, а х*рней страдал, регулярно при этом занося мзду декану, чтоб тебя ненароком не отчислили, – то, вполне естественно, тебе всюду мерещится фармзаговор, анафилаксия, модификация генома и бесплодие (почему-то именно этот "джентльменский набор" повсеместно звучит из уст "квалифицированных медиков")
Итак, очень примитивным языком напомню, по какому принципу действуют имеющиеся ныне вакцины от коронавируса.
Векторная вакцина (Астра Зенека) - на безвредный вирус (НЕ COVID 19!) цепляют информацию об антигенной структуре коронавируса и запускают его в организм человека. Иммунная система начинает продуцировать антитела.
Инактивированная вакцина (Коронавак) - в организм запускают УБИТЫЙ коронавирус, НЕ СПОСОБНЫЙ ВЫЗВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ. Иммунная система начинает продуцировать антитела.
Матричная м-РНК вакцина (Файзер) - в организм отправляют курьера с фотографией коронавируса и инструкцией, как выработать антитела (матричную РНК). Иммунная система начинает продуцировать антитела.
О последней сразу оговорю: если вы всерьёз считаете, что "РНК изменит Вашу ДНК, встроившись в нее" – пойдите и найдите вашу папочку с документами.. Нашли? Возьмите свой аттестат о полученном среднем образовании. Если он бумажный, рвите на мелкие кусочки и сливайте в унитаз. С пластиковым сложнее.. Сдайте его на переработку.
Именно так. Действуйте беспощадно!
Потому как в 9 классе, на уроках биологии вам подробно и доходчиво рассказали, что РНК НЕ МОЖЕТ "РУКОВОДИТЬ" ДНК и уж тем более НЕ МОЖЕТ МЕНЯТЬ ЕЕ СТРУКТУРУ.
Это базовые знания о ВАШЕЙ структуре и функционировании. И если вы их про...пустили, дискутировать с Homo sapiens Вам рановато. Уж простите.
Что до фармацевтического заговора. Если чуть-чуть поднапрячься, то, в принципе, можно легко осознать, что фармацевтическому бизнесу куда выгоднее продавать Вам... лекарства.
Соответственно, прямая выгода наступает, когда вы БОЛЕЕТЕ. Активная профилактика скорее навредит толстосумам, владеющим фармконцернами. Вам такое в голову не приходило?!
Анафилаксию у нас повсеместно путают не только с аллергической реакцией, но и с прыщом на пятой точке (не путать с точкой раздачи 5G ). Это тема для отдельного поста, но (осторожно, спойлер!) я вас разочарую: аллергия на цитрусы/пылевого клеща/астма/крапивница... НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ВАКЦИНАЦИИ.
Ну и вишенка на торте. Бесплодие.
Разъясните мне механизм, бога ради.
Или хотя бы извилистый ход ваших мыслей...
Как (КАК, Карл????) по-вашему вакцина может вызвать бесплодие?! Откусит яичко? Выгрызет яйцеклетки из яичников? Завяжет бантиком маточные трубы?
Думайте СВОЕЙ головой, делая выбор. Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важно.
Ваш Злой Фтизиопульмонолог
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