Между COVID-19 и лесными пожарами обнаружена связь

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Covid
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Коронавирус и загрязненный воздух

Ученые заявили о возможной связи между загрязнением воздуха и уровнем заболеваемости COVID-19. К такому выводу они пришли после того, как в Рино, штат Невада, США, почти на 18% возросло количество случаев заболевания, когда над городом осел тяжелый слой дыма от лесных пожаров.

Об этом говорится в новом исследовании Центра геномной медицины при Исследовательском институте пустынь (DRI), опубликованном в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology. Целью работы, в которой также участвовали медицинский округ Уошу (WCHD) и сеть здравоохранения Renown Health, было изучить, связаны ли мелкие твердые частицы PM2,5 от лесных пожаров, поразивших Неваду летом 2020 года, со скачком заболеваемости коронавирусом.

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Ученые заявили о возможной связи между загрязнением воздуха и уровнем заболеваемости COVID-19

Так, исследователи зафиксировали рост числа позитивных тестов COVID-19 в Renown Health на 17,7% в период повышенного уровня PM2,5 с 16 августа по 10 октября 2020 года.

Они отметили, что результаты их работы подтверждают мысль о том, что другие источники PM2,5 также могут быть причиной повышенной восприимчивости к "ковиду".

Так, ранее ученые со всего мира уже устанавливали связь между загрязнением воздуха и заболеваемостью COVID-19. Исследователи полагают, что PM2,5 увеличивают восприимчивость организма к респираторным вирусам из-за воздействия на иммунные реакции, включая воспаление. Эти частицы также могут способствовать распространению и выживаемость биоаэрозолей, содержащих патогенные микроорганизмы.

Исследователи зафиксировали рост числа позитивных тестов COVID-19 во время лесных пожаров

Кроме того, повышенные концентрации диоксида азота (NO2) и PM2,5 в атмосфере приводят к чрезмерной экспрессии рецептора ACE2, через который COVID-19 проникает в клетки.

При этом пока исследователи не установили, связан ли такой эффект с кратковременным или лишь с долгосрочном воздействием загрязненного воздуха.

Напомним, в конце июля масштабные лесные пожары охватили Италию и Турцию. В последней они добрались до курортных городов и отелей, есть погибшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили, что штамм Дельта так же заразен, как ветрянка. Помимо этого, он может провоцировать более тяжелое течение болезни.

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