'Метинвест' добавит три дня к отпуску полностью вакцинированным сотрудникам

Группа "Метинвест" предоставит три дня дополнительного отпуска для тех сотрудников компании, кто вакцинировался от коронавируса. Речь идет о двух дозах препарата.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Facebook. Кроме того, всем привитым сотрудникам компания подарит памятный браслет, который символизирует их вклад в борьбу с COVID-19.

В пресс-службе также рассказали, что первую дозу вакцины получили уже более 9 тысяч сотрудников компании и их родных, более тысячи – полностью вакцинированы. В "Метинвесте" продолжается активная бесплатная вакцинация работников в рамках государственной программы иммунизации населения.

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В компании уверены: вакцинация – самый надежный способ защититься от опасного заболевания, а также вклад каждого в стабильную работу родного предприятия и своего подразделения.

"Руководство компании благодарит всех, кто изъявил желание сделать прививку, за ответственное отношение к своему здоровью, здоровью коллег и близких. Вакцинация – это самый эффективный способ защитить себя и окружающих от опасного заболевания. Она максимально снижает риски заражения коронавирусом и распространение COVID-19, минимизирует риски осложнений в случае инфицирования и одновременного заболевания в осенне-зимний период сезонным гриппом и COVID-19", – заявили в "Метинвесте".

Там также добавили, что коллективная иммунизация позволяет предотвратить массовому отсутствию сотрудников на рабочих местах из-за заболевания коронавирусом.

"Вакцинация – это также вклад в достижение коллективного иммунитета в Украине", – сказано в сообщении.