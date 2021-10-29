Мэр Моршина рассказал, как удалось организовать образцовую COVID-вакцинацию в городе

Мэр Моршина на Львовщине Руслан Ильницкий рассказал, как городу удалось практически побороть COVID-19 – там 27 больных коронавирусом, ни один вакцинированный не попал в больницу. Массовая вакцинация вне национального плана началась 13 апреля.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1". Таким образом, отметил мэр, время сыграло моршинцам на пользу.

Вторым фактором, способствовавшим в победе над коронавирусом, стала небольшая численность населения, там всего лишь 439 человек взрослого населения. Благодаря этому городским властям легче было организовать информационную кампанию. Сам городской голова вакцинировался против COVID-19 еще 7 марта, также привился весь горсовет и главный врач местной больницы – что подняло уровень доверия населения к вакцинации.

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Кроме того, семейные врачи хорошо контактировали с пациентами, по несколько раз обзванивали и убеждали в необходимости и безопасности прививки. Также городские власти задействовали бигборды, распространяли материалы Минздрава, ЮНИСЕФа, развернули палатку с печатными материалами. Также, по словам Ильницкого, большой мотивацией для людей было желание прекратить карантин и выйти на работу.

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