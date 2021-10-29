Мэр Моршина рассказал, как удалось организовать образцовую COVID-вакцинацию в городе
Мэр Моршина на Львовщине Руслан Ильницкий рассказал, как городу удалось практически побороть COVID-19 – там 27 больных коронавирусом, ни один вакцинированный не попал в больницу. Массовая вакцинация вне национального плана началась 13 апреля.
Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1". Таким образом, отметил мэр, время сыграло моршинцам на пользу.
Вторым фактором, способствовавшим в победе над коронавирусом, стала небольшая численность населения, там всего лишь 439 человек взрослого населения. Благодаря этому городским властям легче было организовать информационную кампанию. Сам городской голова вакцинировался против COVID-19 еще 7 марта, также привился весь горсовет и главный врач местной больницы – что подняло уровень доверия населения к вакцинации.
Кроме того, семейные врачи хорошо контактировали с пациентами, по несколько раз обзванивали и убеждали в необходимости и безопасности прививки. Также городские власти задействовали бигборды, распространяли материалы Минздрава, ЮНИСЕФа, развернули палатку с печатными материалами. Также, по словам Ильницкого, большой мотивацией для людей было желание прекратить карантин и выйти на работу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Ильницкий также отметил, что массовая иммунизация населения показала положительные результаты и именно благодаря ей у Моршина сейчас самые лучшие в стране показатели по заболеванию коронавирусом.
29 октября в Моршине появился первый госпитализированный из COVID-19. Женщина оказалась в бесчисленном ряду тех горожан, кто не был привит препаратом против коронавируса.
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