Мэр Ивано-Франковска запретил выплачивать материальную помощь невакцинированным

Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив распорядился требовать информацию о вакцинации от коронавирусной инфекции от тех людей, кто обращается к городским властям за материальной помощью. Речь идет о деньгах, которые мэрия выделяет на лечение COVID-19.

Как рассказал Zaxid.net, об этом Марцинкив заявил на оперативном совещании в Ивано-Франковской мэрии. С начала года городская администрация уже выделили 11 млн. грн на лечение больных коронавирусом, которые обратились к властям за материальной помощью.

Такой помощью за этот период воспользовалось около четырех тысяч горожан и каждый из них получил в среднем около 2-3 тысяч гривен.

Городской глава отметил, что это не малые деньги и власть имеет право знать – вакцинирован человек или нет. Он же заявил, что отныне помощь на лечение COVID-19 будут получать лишь те, кто сделал прививку, но все же заболел.

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"Теперь выплата материальной помощи на лечение коронавируса будет зависеть от того, был ли человек вакцинирован", – сказал Марцинкив.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Ивано-Франковска призвал всех работников горсовета пройти вакцинацию от коронавируса. В случае отказа – пригрозил лишением премий и сокращением с работы.