Медики выяснили, как можно вернуть обоняние после COVID-19

Потерявшим обоняние людям, переболевшим коронавирусом, не следует использовать стероидные препараты. Они должны просто тренировать свой нос с помощью четырех сильных запахов дважды в день.

К соответствующему выводу пришла международная группа ученых, которые провели исследование относительно восстановления нюха людьми, страдавшим от COVID-19, сообщает Science Alert.

Так, оказалось, что кортикостероиды, которые часто назначают людям с потерей обоняния, могут не сработать, так как они обычно помогают больным с заложенным носом. Однако при заражении коронавирусом потеря обоняния происходит из-за поражения нервной системы, поэтому такое лечение является абсолютно неэффективным.

В то же время ученые утверждают, что обоняние можно восстановить быстрее, если его тренировать. Так, пациентам, в частности, рекомендуют использовать для этого четыре источника запахов – гвоздику, розу, лимон и эвкалипт.

При этом для достижения лучших результатов запахи стоит менять каждые 12 недель. Также можно использовать духи, цедру, ваниль или молотый кофе. Исследователи утверждают, что такой способ помог восстановить обоняние у 95% пациентов из 1 363 людей, принявших участие в исследовании.

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