Медики в пик эпидемии оставлены без доплат и необходимых препаратов, – Тимошенко

Третья волна коронавируса имеет более тяжелое течение болезни, чем предыдущие, а в настоящее время медицинская отрасль катастрофически недофинансирована: нет обещанных властями 300% доплат работникам, не закуплены жизненно необходимые препараты, не хватает медиков.

Об этих и других проблемах медицинской отрасли председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко говорила во время встречи с руководством и работниками Черниговской городской и областной больниц. Встреча вживую транслировалась в Facebook политика.

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Тимошенко вместе с заместителем председателя партии "Батьківщина", первым заместителем председателя комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Валерием Дубилем передали оборудование для медицинских учреждений.

"Мы привезли помощь, хотели поддержать. Я хочу вас поблагодарить, что вы в такой тяжелой ситуации стоите, как на фронте, что вы сейчас делаете важнейшее дело для страны – спасаете жизнь людей. Мы знаем, что многие больницы по всей стране оставлены без кислорода, без кроватей, работники – без доплат. И мы хотели бы, чтобы государство сделало приоритетом и вашу жизнь, и жизнь тех, кто заболел этой опасной болезнью", – подчеркнула Тимошенко.

Среди наиболее серьезных проблем, которые сейчас испытывает медицинская отрасль, – нехватка медицинских работников, массово выезжающих в соседние страны, где им платят почти в десять раз больше; отсутствие достаточного количества оборудования – при более тяжелом течении болезни надо докупить ИВЛ, ощущается дефицит кислорода; нет ключевых препаратов, спасающих жизнь тяжело больных. По мнению Тимошенко, такая сложная ситуация обусловлена бездействием властей, которые за 2 года не исправили допущенные ошибки.

"На самом деле кислорода нет у 50% больниц, не профинансирована 300% доплата всем медикам и немедицинским работникам, контактирующим с ковидными больными. А работникам рентгенологических отделений, которые делают КТ и МРТ, вообще не доплачивают или доплачивают мизер. Шоковая для нас информация, что до сих пор не закуплен главный противовирусный препарат – его нет ни в одной больнице. Не хватает кроватей, а там где они есть – не хватает медицинских работников", – отметила лидер "Батькивщины".

Свидетельством циничного отношения власти к своим гражданам, по ее убеждению, является то, что в проекте бюджета на следующий год на здравоохранение заложено 2,9% ВВП, хотя в неэпидемиологический период должно закладываться 5%, а в условиях пандемии – значительно больше, как это делают в развитых странах, где жизнь и здоровье людей наивысшая ценность.

"Мы соберем от вас всю информацию, обобщим ее в системный документ – постановление или законопроект – и будем объяснять властям, что нужно делать и настраивать их на серьезную работу. Держитесь, будьте здоровы, пусть ваши семьи будут здоровы. Наша команда будет делать все возможное, чтобы защитить вас и помочь", – пообещала Тимошенко.