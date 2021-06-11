Медики рассказали, когда вероятность заразиться COVID-19 самая высокая

Общение без маски в замкнутом пространстве представляет наибольший риск распространения частиц коронавируса. У инфицированного человека, который говорит рядом с другими, потенциал заразить кого-то самый большой.

В статье Journal of Internal Medicine описывается, как респираторные капли разного размера, испускаемые во время разговора, могут нести разное количество вируса.

Так, больше всего беспокоят капли среднего размера, которые остаются в воздухе в течение нескольких минут и могут переноситься на значительные расстояния конвективными воздушными потоками.

"Мы все видели, как некоторая часть слюны летит, когда люди говорят, но есть тысячи других, слишком маленьких частиц, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Когда вода испаряется из таких генерируемых речью, потенциально богатых вирусом капель, они плавают в воздухе в течение нескольких минут, как дым, тем самым подвергая опасности других", – сказал доктор философии из Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек Адриан Бакс.

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Ученые пришли к выводу, что пребывание в заведениях общественного питания больше всего способствует распространению COVID-19.

Поскольку потребление пищи и напитков часто происходит в помещении и обычно сопровождается громким разговором, неудивительно, что бары и рестораны стали эпицентрами случаев массового инфицирования, отмечают авторы.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вероятность заразиться коронавирусом на улице значительно ниже, чем в закрытых помещениях. И неважно, речь идет о первых его вариантах или мутациях.