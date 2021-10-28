Мать нашла тело возле кладбища: в Хмельницкой области при странных обстоятельствах погибла женщина
В Хмельницкой области полиция выясняет загадочную смерть 37-летней жительницы села Зиньковцы. Ее тело обнаружили утром 27 октября у старого кладбища.
Обратилась к правоохранителям мать погибшей, которая и нашла дочь без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Хмельницкой области.
На месте происшествия работала криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа из областного центра.
Тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Следователи предварительно квалифицировали дело как умышленное убийство. Производство открыто по п.10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.
Полиция разыскивает лицо, причастное к совершению преступления.
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