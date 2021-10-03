Лучше вакцинироваться или хватит маски? Врач пояснила важные нюансы

Медицинская маска не является идеальным средством защиты от коронавируса, но она является определенным барьером. Однако вакцинация от COVID-19 – намного лучший способ спастись от тяжелых последствий болезни.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко. "Маска защищает, но она не дает иммунитета. Иммунитет дает прививка и перенесение болезни", – подчеркнула она (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По ее словам, несмотря на то, что, согласно научным исследованиям, новые штаммы коронавируса могут гораздо легче распространяться по воздуху, медицинская маска все равно не теряет своей актуальности как средство защиты.

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"Маски защищают. Нет абсолютной защиты, но это барьер", – подчеркнула медик.

Мироненко также отметила, что Дельта-штамм коронавируса не приводит к большему количеству тяжелых последствий заболевания, чем предыдущие штаммы COVID-19. Об этом свидетельствуют научные исследования.

"По научным данным, Дельта-штамм не приводит к более тяжелому течению болезни. То, что он быстро распространяется – это правда. Но британский штамм тоже очень быстро распространялся, он имел короткий инкубационный период. Но это не приводит к более тяжелому течению", – объяснила вирусолог.

Она добавила, что "тяжелое течение болезни обусловлено индивидуальными особенностями организма, часто наличием хронической патологии, возрастной категорией пациента".

В то же время врач отметила, что "умный человек всегда выбирает прививку", когда речь идет об опасной ситуации с эпидемией коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине продолжается кампания по вакцинации. По состоянию на конец сентября полностью вакцинированы почти 5,5 миллионов граждан страны.