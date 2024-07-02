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Маринованные огурцы за 5 минут: как приготовить вкусную и пряную закуску в пакете

Ирина Мельниченко
Covid
1 минута
195
Маринованные огурцы за 5 минут: как приготовить вкусную и пряную закуску в пакете

Маринованные огурцы можно готовить с укропом, чесноком и специями и, есть такую закуску можно уже через минут и понадобится вам для этого всего лишь пакет. 

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Как приготовить быстрые маринованные огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, быстрых маринованных огурцов, которые готовятся в пакете. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • 1 кг огурцов
  • 1/2 ст л соли
  • 1-2 ст л уксуса
  • 2 ст л растительного масла
  • 1/2 головки чеснока
  • 3 ст л зелени

Способ приготовления: 

1. Огурцы порежьте на 4 части, переложите в пакетик, добавьте соль, растительное масло, уксус, мелко порезанный чеснок и зелень.

Огурцы и зелень

2. Перемешайте и отправляем на 10 минут в холодильник.

Готовые огурцы

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