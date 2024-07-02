Маринованные огурцы за 5 минут: как приготовить вкусную и пряную закуску в пакете

Маринованные огурцы можно готовить с укропом, чесноком и специями и, есть такую закуску можно уже через минут и понадобится вам для этого всего лишь пакет.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, быстрых маринованных огурцов, которые готовятся в пакете.

Ингредиенты:

1 кг огурцов

1/2 ст л соли

1-2 ст л уксуса

2 ст л растительного масла

1/2 головки чеснока

3 ст л зелени

Способ приготовления:

1. Огурцы порежьте на 4 части, переложите в пакетик, добавьте соль, растительное масло, уксус, мелко порезанный чеснок и зелень.

2. Перемешайте и отправляем на 10 минут в холодильник.

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