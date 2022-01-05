Макрон заявил об усилении давления на невакцинированных: больше не сможете ходить в рестораны, кафе и театры

Президент Франции Эммануэль Макрон вызвал возмущение у части населения своей стратегией относительно вакцинации против COVID-19. По его словам, она заключается в том, чтобы "разозлить" людей, которые не сделали прививку, продолжая усложнять им повседневную жизнь.

Ныне чиновники обсуждают ужесточение требований к обязательному медицинскому сертификату об иммунизации, без которого люди не смогут посещать общественные места. Об этом пишет The Guardian.

"Я не собираюсь злить французов. Но что касается невакцинированных, очень хочу их рассердить. И буду делать это до конца. Это стратегия", – сказал накануне французский лидер в интервью Le Parisien.

Отмечается, что его замечания прозвучали в то время, когда парламент страны обсуждал новый закон об усилении противоэпидемических ограничений. Если его примут, только полностью вакцинированные люди (а не те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус), будут иметь право на получение медицинского COVID-паспорта со следующего месяца.

Видео дня

Напомним, что такой пропуск во Франции ввели этим летом. Вакцинированному человеку он открывает доступ в закрытые общественные места, такие как кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, концертные площадки и спортивные центры. Также документ требуют при посадке на поезда дальнего следования и самолеты.

"В демократии злейшие враги – ложь и глупость. Мы оказываем давление на невакцинированных, максимально ограничивая их доступ к общественной деятельности", – пояснил это Макрон.

По его словам, во Франции вакцинировали почти 90% населения, имеющего право на прививку, и ныне "сопротивляется лишь очень незначительное меньшинство". Уменьшить это количество "антивакцинаторов", подчеркнул президент, в стране собираются путем ограничений.

"Рассердив их еще больше", – пояснил он, заверив, что не собирается таких людей "сажать в тюрьму или принудительно их вакцинировать".

Так, с 15 января французы без COVID-паспорта больше не смогут ходить в ресторан, кафе, театр или кино.

Примечательно, что политические оппоненты Макрона обвинили президента в чрезмерной лексике, подчеркнув, что по должности ему "не полагается говорить такие вещи".

На сегодня во Франции подтверждено почти 10,6 млн всех случаев заражения коронавирусом, из которых 124,5 тыс. обернулись смертью больных, а 5,1 млн человек вылечились. По данным сайта Gedi Digital, в стране полный курс вакцинации прошли свыше 49,5 млн взрослого населения (73,4%).

Как сообщал OBOZREVATEL:

накануне во Франции зарегистрировали рекордное количество новых заражений коронавирусом – более 271,6 тыс. случаев. Прирост больных в стране объясняют распространение варианта Омикрона.

В то же время во Франции заявили об обнаружении нового штамма COVID-19 с большим количеством мутаций. Отмечается, что его в страну могли привести путешественники из Камеруна.