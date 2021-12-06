Умирают дома и не верят российским вакцинам: что происходит с коронавирусом на Донбассе

На оккупированных территориях Донбасса сложилась крайне тяжелая ситуация с коронавирусом. Больные не могут попасть в лечебные учреждения, ведь мест там почти нет. Медиков также не хватает, а скорая помощь даже не приезжает к инфицированным. В поликлиниках выстраиваются длинные очереди на прием к врачам, а похоронные бюро и батюшки в это время взвинтили цены на погребение.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Так называемая власть "ДНР" заявляет о снижении заболеваемости и смертности от коронавируса, однако сами жители Донецка и соседних населенных пунктов говорят, что много людей продолжают умирать от этой болезни. Статистике террористов на оккупированных территориях никто не верит.

"У меня на днях умер сосед, пожилой человек. Он пролежал дома две недели, сатурация была ниже 80. Но ему даже скорую не могли вызвать. Говорили, что все заняты, хотя человека давно нужно было положить в больницу. Но мест для пожилых людей там давно нет. Лечили тем, что назначал врач. А врач даже ни разу не осмотрела его, он сам в поликлинику уже не мог идти, слабый был", – рассказывает пенсионерка из Донецка Ольга Кузьминична.

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Она сама тяжело перенесла коронавирус. Дети давно переехали на подконтрольную часть Украины. Ее дочь хотела приехать, чтобы ухаживать за мамой, но на оккупированную территорию никого не пускают и не выпускают. А ехать через Россию оказалось слишком дорого. Женщина перенесла болезнь, хотя ее последствия еще дают знать о себе.

"Нас тут как в концлагере держат. Ни выехать, ни въехать, ни лекарства передать, ни деньги, ничего нельзя. А больниц в Донецке не хватает. Вон, видели, как тела умерших людей в больнице №3 складывали на полу. В моргах уже очереди", – говорит пенсионерка.

Начали болеть даже школьники, но переводить на дистанционное обучение их не спешат. При этом родителей просят не брать COVID-справки, чтобы учебные заведения не закрыли на карантин.

"У нас два дня дети поучились и трое заболели. Никакого карантина или самоизоляции, учеба продолжается. Потом мальчик оказался в реанимации. Но учителей это не волнует", – жалуется мама школьника Валентина.

Поднялись цены и на похороны в Донецке и Макеевке. Теперь чтобы выкопать могилу, нужно заплатить 12 000 – 16 000 рублей (5 000 – 6 600 грн). Но еще осенью прошлого года расценки были в два раза меньше. В целом же сейчас похороны на оккупированной территории обходятся от 35 000 до 85 000 рублей (от 14 500 грн до 35 400 грн).

"Уже в морге берут деньги за то, чтобы человека похоронить по-людски, не в пластиковом пакете. Берут сверху, если земля мерзлая или дождь прошел, батюшки тоже своего не упустят, у них сейчас заработки выросли", – жалуется житель Донецка Валерий, который недавно попрощался с отцом, умершим от COVID-19.

Очередей на пунктах вакцинации в "ДНР" нет. А вот в поликлиниках на прием к врачу или на обследование выстраиваются длинные очереди, больные собираются еще с 6 утра. Жители рассказывают, сдать тест, анализы или пройти компьютерную томографию без очереди можно только платно.

Проблема в том, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей врачей осталось очень мало. Все, кто мог и хотел, давно уехали. Кто в Россию, а кто на подконтрольные территории Украины. Сами оккупанты тоже признают, что им медиков не хватает – речь идет о минимум шести тысячах специалистов. А в некоторых маленьких населенных пунктах найти врача и вовсе невозможно.

"Студентов-медиков заставляют работать в коронавирусных больницах чуть ли не с третьего курса. С защитными костюмами там проблема, нужно покупать самим, если хочешь уберечься. Платят копейки. Из-за нехватки кадров работать приходится сутками без выходных. Кислорода и лекарств в больницах не хватает, пациенты лежат в коридорах, под лестницами.

Студентам приходится и лечить, и капельницы ставить, и трупы выносить, потому что больше некому. Это ад, а не работа. Мои друзья, которые окончили медицинские заведения тут, сразу же рванули в Россию. Там их отправили в так называемые непрестижные регионы, но хоть деньги платят и жилье дают", – жалуется местных житель Алексей.

При этом жители оккупированного Донбасса не спешат делать прививки российскими вакцинами. Сейчас для них доступен только препарат сомнительного качества Sputnik Lite.

"Россияне тоже не хотят ее использовать. А уж лайт точно никто не хочет, что это за вакцина – непонятно. Кто может, выезжает на подконтрольную территорию и там вакцинируется. Кто-то даже в Европу едет. Но есть такие, кто в РФ прививаются Sputnik V", – рассказывает студент.

Еще в начале октября люди часто выезжали за КПП, где могли в ближайших поликлиниках сделать прививки вакцинами, одобренными ВОЗ. Теперь же людей лишили этой возможности, выезд из "республик" разрешен только в исключительных случаях.

На оккупированном Донбассе новую волну коронавируса ожидают уже после новогодних праздников. А усиливать как-либо карантин оккупанты не планируют. Дети продолжают ходить в школу, а старшие жители готовятся к праздничным корпоративам в ресторанах и кафе.