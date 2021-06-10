Люди, которые боятся COVID-19, более критичны к окружающих – исследование

Люди, которые больше всего беспокоятся о том, что могут подхватить коронавирус, якобы строже оценивают поведение других. В частности, могут смотреть на других свысока или с отвращением реагировать на их действия.

Такое мнение высказали исследователи Кембриджского университета, передает Daily Mail. По словам ученых, четкой связи с самим вирусом в этот нет, но люди могут быть менее снисходительными, если чувствуют, что их собственное здоровье находится под угрозой.

В период с марта по май 2020 года специалисты опросили 900 человек о страхе перед COVID-19 и их отношении к спорным ситуациям. Участников исследования попросили оценить 60 таких гипотетических ситуаций по шкале от "совсем не неправильно" до "крайне неправильно".

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Относительно сценариев, то людей просили представить, якобы какой-то мужчина оставил свой семейный бизнес, чтобы работать в конкурирующей компании; арендатор подкупил домовладельца, чтобы тот не стоял в очереди на покраску своей квартиры; спортсмен проигнорировал приказ тренера; кто-то женится на их двоюродной сестры.

Выяснилось, что люди, которые больше заботились о заражении коронавирусом, считали эти ситуации более неправильными, чем те, кто меньше волновался о распространении COVID-19.

"Нет никакой рациональной причины больше осуждать других, потому что вы переживаете о том, что заболеете во время пандемии. Эти влияния на суждения происходят вне нашего осознания. Если мы чувствуем, что нашему благополучию угрожает коронавирус, то, вероятно, будем чувствовать и большую угрозу из-за неправильных действий других людей – это эмоциональная связь", – объяснила профессор Симона Шналл, психолог и старший автор исследования.

Отмечается, что полученные данные подтверждают ранние исследования, которые связывали угрозы здоровью с более суровым моральным суждением. А также идею о том, что "добро и зло основаны не только на рациональном мышлении", но и связаны с собственными чувствами людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство в конце марта приняло постановление, призванное снизить уровень страха у многих граждан перед вакцинацией против COVID-19. Так, если прививки приведут к осложнениям, в частности, инвалидности, то государство выплатит таким пациентам компенсацию в размере не менее 681 тысячи гривен. Подробнее об этом читайте в материале.