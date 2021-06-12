Ляшко сказал, когда в Украине начнут вакцинировать подростков от коронавируса

В Украине могут расширить возрастные рамки для вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в будущем начнут делать прививки от коронавируса и подросткам.

Об этом глава Минздрава сказал в эфире "Радио НВ". Ляшко прогнозирует, что несовершеннолетних украинцев также будут вакцинировать.

Министр напомнил, в инструкциях всех производителей вакцин, зарегистрированных в Украине, указано, что препарат проходил испытания на людях, старше 18 лет. Поэтому сейчас прививки от COVID-19 в нашей стране делают только взрослым.

"Я знаю, что сейчас завершились определенные клинические испытания, и говорят и о 15 и о 12 годах и старше, что вакцина эффективна и безопасна, но пока Украина пользуется регистрационными материалами, которые есть, в них написано "от18 лет". Поэтому работаем с взрослым населением, но потенциально понимаем, что возрастная группа будет расширена и на подростков, мы также их будем вакцинировать ", – сказал министр.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе официально разрешили вакцинировать против коронавируса детей и подростков препаратом от Pfizer & BioNTech. В частности, Еврокомиссия согласовала рекомендации о прививках в возрасте 12-15 лет.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о контракте, который в ЕС было подписано, чтобы позволить странам вакцинировать против COVID-19 детей и подростков.

Также OBOZREVATEL сообщал, что во Всемирной организации здравоохранения в очередной раз указали на неравномерность глобального распределения вакцин против коронавируса. В ВОЗ считают, что препараты на этом этапе лучше передать странам с низким уровнем дохода вместо того, чтобы прививать детей и подростков.