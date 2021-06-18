Ляшко рассказал об угрозе новой вспышки COVID-19 в Украине: зафиксировано около 12 тысяч мутаций

Украинцам не стоит расслабляться из-за ослабления карантина, которое обусловлено тем, что показатели заболеваемости коронавирусом в стране достигли зеленой зоны. Украине может угрожать новая вспышка COVID-19.

Об этом министр здравоохранения сказал журналистам во время брифинга в пятницу, 18 июня. Ляшко рассказал, что именно может вызвать новую волну заболеваемости.

"Грозит ли нам новая вспышка? Потенциально такая угроза существует, поэтому расслабляться не время", – сказал министр здравоохранения.

Ляшко объяснил, что причин для новой вспышки коронавируса достаточно. По его словам, на сегодня уже зафиксировано около 12 тысяч мутаций коронавируса, некоторые из которых "особенно опасные, ведь изменили свойства вируса". В частности, они начали быстрее передаваться от человека к человеку.

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Министр также отметил, что вызывает тревогу и рост заболеваемости в России и Великобритании.

"Но сейчас мы видим значительное снижение заболеваемости в мире. Ранее 800-900 тысяч случаев фиксировали, а сейчас 300-350 тысяч в сутки", — сказал Ляшко.

Министр также пояснил, что ослабление карантина в Украине обусловлено достижением показателей зеленой зоны и призвано предотвратить "пандемическую усталость".

По словам министра, в летний период Минздрав продолжает подготовку к потенциальной новой вспышке заболеваемости COVID-19. В частности обеспечивает больницы централизованной подачей кислорода.

Как сообщал OBOZREVATEL: Ляшко рассказал, сколько вакцинаций в день надо делать, чтобы выйти на обещанные 10 млн до конца лета.