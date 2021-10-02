Ляшко рассказал, когда появится первая украинская вакцина от коронавируса

Первая вакцина от гриппа и коронавируса украинского производства сойдет с линий уже в 2022 году. В конце текущего года будут известны сроки дедлайна.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, отвечая на вопрос президента Украины Владимира Зеленского в Трускавце, на съезде партии "Слуга народа", сообщает "ДОМ". По его словам, монтаж линий производства вакцин на данный момент начался в Харькове (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"На этапе подписание меморандума на инвестиции. К концу этого года будем точно знать, какие дедлайны производства вакцин. Но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", – заявил министр.

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Напомним, первые результаты разработки украинской вакцины от COVID-19 Ляшко анонсировал еще в мае 2021 года. Тогда он отметил, что в сентябре 2021-го в Украине презентуют первые разработки вакцин от коронавируса. Однако, неизвестно перейдут ли результаты на следующую стадию. Министр добавил, что в этом деле главное развитие науки в сторону разработки иммунобиологических препаратов.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в мае 2021 года заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко высказал мнение, что в Украине можно наладить производство вакцин от коронавируса, в частности, по технологии Pfizer и Biontech. Для этого необходимо создать не только "биологический кластер", но и привлечь иностранных специалистов. Однако украинская медицинская наука не в состоянии реализовать эту задачу собственными силами.