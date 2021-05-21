Ляшко провел первую встречу как глава Минздрава по поставкам вакцин из США
Новоназначенный министр здравоохранения, главный государственный санврач Украины Виктор Ляшко в пятницу, 21 мая, провел первую рабочую встречу в новой должности. Она касалась обеспечения украинцев вакцинами против COVID-19.
По ее итогам бывший конгрессмен из США Джим Слаттери и его коллеги заверили, что страна получит помощь с поставками препарата от ведущей американской компании. Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.
Во время беседы с американскими партнерами министр обсудил совместную борьбу с пандемией коронавируса и вопросы вакцинации в Украине.
Как сказал Ляшко, прививочная кампания для него является первоочередной темой в повестке дня.
"В ходе беседы отметил, что вопрос получения вакцины против коронавируса в августе 2021 года находится под моим личным контролем и является приоритетным. Обещания надо выполнять", – написал глава Минздрава.
Он также поблагодарил международных партнеров за постоянную и последовательную поддержку Украины. "Ведь победить пандемию можно только объединившись", – написал Ляшко.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
20 мая Ляшко был назначен Верховной Радой министром здравоохранения Украины. Его кандидатуру поддержали 262 народных депутатов.
Ляшко пообещал сделать все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать.
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