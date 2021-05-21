Ляшко провел первую встречу как глава Минздрава по поставкам вакцин из США

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
1 минута
116
Виктор Ляшко

Новоназначенный министр здравоохранения, главный государственный санврач Украины Виктор Ляшко в пятницу, 21 мая, провел первую рабочую встречу в новой должности. Она касалась обеспечения украинцев вакцинами против COVID-19.

По ее итогам бывший конгрессмен из США Джим Слаттери и его коллеги заверили, что страна получит помощь с поставками препарата от ведущей американской компании. Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

Во время беседы с американскими партнерами министр обсудил совместную борьбу с пандемией коронавируса и вопросы вакцинации в Украине.

Как сказал Ляшко, прививочная кампания для него является первоочередной темой в повестке дня.

"В ходе беседы отметил, что вопрос получения вакцины против коронавируса в августе 2021 года находится под моим личным контролем и является приоритетным. Обещания надо выполнять", – написал глава Минздрава.

Он также поблагодарил международных партнеров за постоянную и последовательную поддержку Украины. "Ведь победить пандемию можно только объединившись", – написал Ляшко.

Встреча нового министра здравоохранения Украины
Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL:

disclaimer_icon

Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреКоронавирусВакцина от коронавирусаМинистерство здравоохраненияВиктор Ляшко