Ляшко провел первую встречу как глава Минздрава по поставкам вакцин из США

Новоназначенный министр здравоохранения, главный государственный санврач Украины Виктор Ляшко в пятницу, 21 мая, провел первую рабочую встречу в новой должности. Она касалась обеспечения украинцев вакцинами против COVID-19.

По ее итогам бывший конгрессмен из США Джим Слаттери и его коллеги заверили, что страна получит помощь с поставками препарата от ведущей американской компании. Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

Во время беседы с американскими партнерами министр обсудил совместную борьбу с пандемией коронавируса и вопросы вакцинации в Украине.

Как сказал Ляшко, прививочная кампания для него является первоочередной темой в повестке дня.

"В ходе беседы отметил, что вопрос получения вакцины против коронавируса в августе 2021 года находится под моим личным контролем и является приоритетным. Обещания надо выполнять", – написал глава Минздрава.

Он также поблагодарил международных партнеров за постоянную и последовательную поддержку Украины. "Ведь победить пандемию можно только объединившись", – написал Ляшко.

Как ранее писал OBOZREVATEL: