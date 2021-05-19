Ляшко пообещал вакцинировать 5 млн украинцев за лето, если станет министром

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в случае избрания его министром здравоохранения пообещал вакцинировать 5 млн украинцев за летний период. То есть он обязуется сделать 10 млн прививок.

Об этом он заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации. Заслушав Ляшко, комитет решил поддержать его кандидатуру.

"10 млн прививок, то есть 5 млн украинцев. Но это как минимум и гарантировано", – подчеркнул кандидат в министры.

Ляшко добавил, что ему "не стыдно ни за одно решение", принятое в должности главного санитарного врача.

Он также сообщил, что в случае назначения главой Минздрава уже имеет сложившуюся команду.

"Команда интересная, молодая, но не хотел бы озвучивать. В случае положительного голосования, хотел бы представить медицинскому комитету каждого члена новой команды", – сказал Ляшко.

В частности, он определился с кандидатурой нового санитарного врача, но пока не будет называть его фамилию.

В результате за кандидатуру Ляшко проголосовали 13 членов комитета, один нардеп воздержалась.

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