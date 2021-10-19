Ляшко о вакцинации от COVID-19: посмотрите на Британию и Данию, там коронавирус переходит в сезонное заболевание

Коронавирусная инфекция в таких странах как Германия, Великобритания, Дания перешла в разряд обычных сезонных заболеваний. Вспышки COVID-19 на данных территориях не несут дополнительной нагрузки на систему здравоохранения.

Как пояснил в интервью Радио Свобода министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, данные страны смогли отказаться от коронавирусных ограничений даже при всплесках заболевания, потому что большая часть населения там привита. А большинство случаев инфицирования не требуют госпитализации, тем более реанимационных действий.

Глава ведомства подчеркнул, что основным противодействием коронавирусу остается вакцинация населения. Он же согласился, что в Украине несколько отстают темпы вакцинации от COVID-19 среди старшей категории украинцев.

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Министр обратился к более молодым группам населения с призывом объяснить родителям, старикам необходимость прививки от коронавируса и то, каким тяжелым может быть заболевание инфекцией. По его словам, предлагаемые вакцины в Украине – безопасные и прошедшие все стадии исследования.

"Вакцина защищает от среднего и тяжелого течения заболевания. И не верьте фрикам, а верьте медицинским работникам", – сказал Ляшко.

Он напомнил, что в Украине сейчас наблюдается всплеск инфекции и ее последствия будут ощущаться еще долго.

"Поверьте, лучше готовиться к новогодним праздникам в семейном кругу, а не проводить эти праздники не в полном составе", – отметил министр.

В свою очередь в Минздраве сообщили, что за прошедшие сутки было вакцинировано от коронавируса 55 897 человек. Первую дозу получили 33 680 человек, полностью иммунизированы – 22 217 человек. Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 32 603. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 14 611 и AstraZeneca – 8 683. Препарат фирмы Moderna не был задействован.

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 18 октября, в "красную" зону карантина в Украине перешли еще четыре области: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская. Жесткие карантинные ограничения уже действуют в Херсонской области.