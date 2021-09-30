Ляшко назвал условие полной отмены карантина в Украине

В Украине могут отменить все карантинные ограничения только тогда, когда вакцинируется 70% населения. В таком случае система здравоохранения сможет справиться с нагрузкой.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 30 сентября. Он отметил, что речь идет о прививании взрослых украинцев, к массовой вакцинации подростков пока переходить рано.

"Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, то мы можем повторить положительный пример Великобритании и Дании, которые при таких уровнях охвата вакцинацией отменили карантин и, несмотря на цифры (заболеваемости – ред.), их система здравоохранения спокойно справляется (с нагрузкой – ред.). У нас может быть такое же ", – сказал министр.

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При этом Ляшко подчеркнул, что приоритетом иммунопрофилактики является вакцинация взрослого населения. Он отметил, что пока в Украине не будет вакцинировано 50-70% взрослых людей, переходить к массовой вакцинации подростков преждевременно несмотря на то, что некоторые вакцины разрешены для использования для детей от 12 лет.

Министр также оценил возможность локдауна в Украине. По его словам, сейчас предпосылок для его введения нет. Он отметил, что по состоянию на 30 сентября все регионы отвечают желтому уровню эпидемиологической опасности, поэтому заведения, где от коронавируса привито хотя бы 80% персонала хотя бы первой дозой вакцины, – могут работать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине представителей ряда профессий обяжут вакцинироваться от коронавируса. В случае отказа делать прививку работодатель сможет устранять сотрудников от работы.