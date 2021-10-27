Ляшко допустил, что медиков могут обязать вакцинироваться от COVID-19: почему это не сделали до сих пор

Медицинских работников нет в обязательном списке Минздрава на вакцинацию, однако данную профессию могут внести в перечень тех, чьи представители будут обязаны сделать прививку от коронавируса. До сих пор этого не сделали, чтобы дать возможность всем украинцам вовремя получать медицинскую помощь.

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Украинская правда, около 50% украинских медиков уже прошли полный курс вакцинации от коронавирусной болезни. Он же подчеркнул, что в случае перенесенной инфекции, не следует ждать "мифических" шести или девяти месяцев, чтобы сделать прививку от COVID-19.

Глава ведомства объяснил, что внесение в список для обязательной вакцинации медицинских работников несет некоторые риски.

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"Если, например, в райцентре есть два анестезиолога и они оба не хотят делать прививку от коронавируса, отстранив их от работы из-за этого, мы лишим возможности получить полноценную медицинскую помощь часть пациентов", – сказал министр.

В то же время, он отметил, что отказ медицинских работников делать прививку от коронавируса "выглядит странно".

"Если человек с медицинским дипломом дискутирует над доказательным методом профилактики болезни, можно начинать дискутировать о его дипломе. Это значит, что человек не почерпнул знания в медицинском университете. Всех медиков в Украине учат доказательной медицине и она не оговаривается", - считает глава Минздрава.

Виктор Ляшко сообщил, что ведомство планирует проанализировать, какие именно категории медицинских работников из каких больниц чаще отказывались делать прививку. На основе этих данных министерство "сделает выводы".

"Это необходимо, чтобы после выхода приказа об обязательной вакцинации медперсонала, никто из пациентов не пострадал", – сказал Ляшко.

По словам Ляшко, отчасти решить эту проблему могла бы специальная этическая комиссия, которая могла бы давать оценку высказываниям или действиям того или иного специалиста в области здравоохранения. Глава Минздрава считает, что у такая комиссия должна быть наделена соответствующими полномочиями: делать предупреждение или инициировать увольнение того или иного медработника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продолжает расти смертность от коронавирусной болезни. Так, за 25 октября, от COVID-19 скончались 734 человека, что является абсолютным рекордом по числу смертей с начала пандемии.