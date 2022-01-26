Львовская область и Тернополь ужесточили карантин из-за всплеска COVID-19: какие запреты ввели

С 26 января в Тернополе и Львовской области ужесточены карантинные ограничения из-за роста новых случаев коронавируса. Соответствующее решение приняли местные власти.

Ужесточенные требования будут касаться образовательных и развлекательных заведений, а также общественного транспорта. Об этом говорится на сайтах Тернопольского горсовета и Львовского облсовета.

Так, со среды во Львовской области:

все учебные заведения, кроме детсадов, переходят исключительно на дистанционное обучение как минимум до 4 февраля;

массовые развлекательные мероприятия – временно запрещены;

проезд в общественном транспорте возможен по наполненности на 50%.

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В случае сохранения в области негативной динамики с заболеваемостью, с 1 февраля также прекратят работу заведений общепита с разрешением работать только на вынос, массовые мероприятия и торговля рынков, кроме продовольственных.

В Тернополе запрещено:

работа заведений общепита и пребывания в них посетителей после 22:00 и до 07:00;

работа детских игровых комнат;

массовые собрания, дискотеки, праздничные события кроме случаев 100% вакцинации всех участников таких мероприятий с заполненностью помещений не более чем на 50% от общего количества.

Учебным заведениям рекомендовано организовать образовательный процесс для учащихся 5-11 классов дистанционно, а для учащихся 1-4 классов – исходя из объективной ситуации по заболеваемости в каждом заведении.

Кроме того, ужесточен контроль за соблюдением карантинных требований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вскоре расширится "красная" зона карантина: из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в нее попала Ривненская область. В частности, с полуночи четверга, 27 января, в регионе должны быть установлены усиленные ограничения.