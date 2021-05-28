Лукашенко собрался вакцинировать украинцев российским 'Спутником'

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что установит на границе Украиной и Евросоюзом палатки, где будут делать прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

По его словам, на российский препарат от COVID-19 есть спрос в западных государствах, передает TUT.BY.

"К нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят: помогите! Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины", – говорил нелегитимный президент.

По его словам, в Украине живут "наши люди", которые говорят на одном языке.

"Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии и вакцинации населения", – сказал Лукашенко.

"Глава" Беларуси добавил, что в стране производят полмиллиона вакцин в месяц, благодаря чему "мы за год успешно решим все свои проблемы".

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина никогда не будет покупать вакцины против коронавируса у агрессора – России.