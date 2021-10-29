Лучший призыв вакцинироваться – личный пример: Филатов назвал способ для мотивации украинцев

Глава Днепровского горсовета Борис Филатов заявил, что лучше всего повлиять на динамику вакцинации населения украинская власть может личным примером, получив прививки для себя и своей семьи, рассказывать об этом публично. Однако не менее эффективно действует принцип запретов для так называемых антиваксов.

Об этом мэр Днепра рассказал в интервью агентству "РБК-Украина". Филатов пояснил, что подобная практика применяется в цивилизованных странах, поэтому сегодня Украине стоит брать их пример.

"Я видел, как во Франции, стране победившего секуляризма (отделение государства от церкви, – Ред.) после заявления Макрона о том, что без зеленого сертификата не пустят в электричку и еще много куда, на следующий же день два миллиона человек побежали за прививкой. Поэтому такой метод кнута и пряника, наверное, может быть", – заметил он.

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Также Филатов добавил, что его активная поддержка массовой вакцинации влечет определенные репутационные потери. Неоднократно его соратники призывали быть более сдержанными в социальных сетях, учитывая полярные мнения своего электората.

"А я считаю, что человеческая жизнь и здоровье всегда являются приоритетом, общественное благо всегда является приоритетом над частным", – отметил днепровский мэр.

Борис Филатов подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Днепре на грани коллапса, но муниципальные больницы подготовлены к любому развитию событий. В частности, налажена логистика, выделено целое медучреждение под больных "ковидом", врачи уже имеют навыки после "вспышки" прошлой осенью.

"То есть мы хорошо подготовлены, объективно. Но увеличилось количество тяжелых случаев, "ковид" помолодел. И "Дельта" гораздо злее, чем остальные штаммы. Поэтому я думаю, если бы мы не прошли все предыдущие шаги и не были подготовлены, то это был бы вообще апокалипсис", – заключил политик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепре с начала карантинных ограничений хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 получила почти половина населения города.